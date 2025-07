【夏のブルアカらいぶ!さんしゃいんさまーぱーてぃー!SP】 7月19日18時30分~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」のASMR第8弾を7月20日0時に発売する。

「ブルアカ」のASMR最新作が発売される。4周年の際には「カズサ」と「ミサキ」のASMRが販売されたが、今回は「セリナ(クリスマス)」(CV:涼本あきほさん)の「それは聖なる健やかで真っすぐな」と、「シグレ(温泉)」(CV:河瀬茉希さん)の「溶けていく温度を交わして」の2種となる。

いずれも通常衣装ではなく、追加衣装がベースの内容になっているようで、それぞれのシチュエーションに合わせたエピソードに期待がかかる。なお、販売開始を記念したセールも行なわれる。

