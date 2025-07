主力流出が目立つノッティンガム・フォレストは新シーズンに向けて補強を進めている。



『SkySport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、N・フォレストはボローニャに所属する24歳のスイス代表FWダン・エンドイェの獲得が近づいているという。



2023年8月にバーゼルからボローニャに完全移籍を果たしたエンドイェは加入後ここまで公式戦通算75試合に出場し、11ゴールを記録するなど活躍。昨季も怪我がありながらセリエA30試合で8ゴール4アシストとチームに欠かせない活躍を見せていた。





