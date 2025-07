「劇的にかっこいい」「眩しすぎる」

モデル・女優の中条あやみ(28)が印象のガラリと変わった最新姿を披露し、好感の声が続々と寄せられている。

3年に1度開催される現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭2025」の夏会期にあわせ、瀬戸内海の魅力を伝える特別タブロイド「A Journey Through the Hidden Charms of SETOUCHI」(ハースト婦人画報社)の表紙を飾った中条は、男木島(香川県高松市)の「漆の家プロジェクト」を紹介。「香川漆芸の技法でリノベーションをした木造で海がお部屋からみえる素敵な家屋にて香川漆芸の人間国宝、大谷早人さんのご案内で漆の奥深いお話をしてくださいました」とインスタグラムで報告した。

黒のノースリーブのVネックトップスには全体に白い波紋のような模様や、鳥のようなモチーフが描かれており、アップにまとめたヘアスタイルと鮮やかで濃い赤色の口紅が洗練された大人の雰囲気を醸し出している。

中条あやみ

(インスタグラムnakajo_ayamiより)

中条あやみ

(インスタグラムnakajo_ayamiより)

この姿には「香川漆芸すっごく素敵」「劇的にかっこいい」「眩しすぎる」「美は正義だと感じる」「オトナな雰囲気のあやみさんもお綺麗でほれぼれします」「ほんと素敵な女性になれましたね」などの声が上がっている。