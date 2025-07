19日放送のTBS系大型音楽特番『音楽の日2025』(後2:00〜後9:56)では、年に1度、日本エンタメ界がひとつになって贈る『音楽の日』の「ダンス企画」が行われた。今年は“DREAMDANCE”と銘打ち、日本を代表する芸能事務所の精鋭メンバーたちが“ドリームチーム”を結成。『音楽の日』でしか見られない、総勢95人による夢のダンスショーとなった。今年の番組テーマは「ココロ」。音楽で心がときめき、心が震え、心が躍り、心がひとつになる瞬間を届けたいという熱い想いを持った豪華アーティストが、“音楽のチカラ”で心を震わせる名曲を歌唱する。

総合司会は、安住紳一郎アナ、江藤愛アナが務める。■各チーム編成&ダンステーマ&楽曲(出場順)【STARTO ENTERTAINMENT選抜チーム】神山智洋(WEST.)、末澤誠也・草間リチャード敬太(Aぇ! group)、永岡蓮王・井上一太(AmBitious)テーマ“ルンルン”「ミックスナッツ」(Official髭男dism)【ライジングプロダクション選抜チーム】MAX、YORI・TOMO・KIMI・U-YEAH(DA PUMP)、Lead、小池成(プラチナボーイズ)テーマ“ウキウキ”ココロオドル(nobodyknows+)【HYBE選抜チーム】FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO(&TEAM)、京助・礼央(aoen)テーマ“ドキドキ”TWILIGHT!!!(King Gnu)【LDHグループ選抜チーム】中務裕太・小森隼(GENERATIONS)、陣・山本彰吾(THE RAMPAGE)、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)、SHOW・TAKUMI・HINATA・TAKI(THE JET BOY BANGERZ)テーマ“パッキパキ”FANTASTIC BABY(BIGBANG)【LAPONE GIRLS】AYANE・SUZU(ME:I)、RINO・YUUKI(IS:SUE)テーマ“ゾクゾク”能動的三分間(東京事変)【ハーフタイムショー】ダンスバトル中務裕太・TAKUMI(LDHグループ選抜チーム)、アロハ(スターダスト選抜チーム)、NICHOLAS(HYBE選抜チーム)、RAN・SEITO(BMSG選抜チーム)、TOMO(ライジングプロダクション選抜チーム)次世代ダンスパフォーマンスSEIYA・SHOW(BUDDiiS)、志賀李玖・筒井俊旭・竹野世梛(ICEx)、芳賀柊斗・高桑真之(Lienel)、KID PHENOMENON、RUI・TAIKI・YUTA・KEI・COTA・TAICHI・HAL(BMSG TRAINEE)テーマ“バチバチ”She Wants to Move、EVERYONE NOSE(N.E.R.D)事務所対抗フリースタイルバトルRound1TOMO(DA PUMP)、アロハ(超特急)、NICHOLAS(&TEAM)Round2BMSG対LDHRAN(MAZZEL)、TAKUMI(THE JET BOY BANGERZ)、SEITO(MAZZEL)、中務裕太(GENERATIONS)【坂道グループ選抜チーム】金川紗耶・小川彩(乃木坂46)、村井優・村山美羽(櫻坂46)、高橋未来虹(※高=はしごだか)・清水理央(日向坂46)テーマ“メラメラ”doppelganger(Creepy Nuts)【スターダスト選抜チーム】ユーキ・マサヒロ・アロハ(超特急)、志村玲於(SUPER★DRAGON)、EIKU・HAYATO(ONE N' ONLY)、長野凌大(原因は自分にある。)、FUMIYA(BUDDiiS)、山本龍人(ICEx)、森田璃空(Lienel)テーマ“ガンガン”倍倍FIGHT!(CANDY TUNE)【LAPONE ENTERTAINMENT】川尻蓮・豆原一成(JO1)、木村柾哉・西洸人(INI)、田中笑太郎・谷口太一(DXTEEN)テーマ“ノリノリ”マルシェ(KICK THE CAN CREW)【BMSG選抜チーム】SOTA・SHUNTO・RYUHEI(BE:FIRST)、RAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO(MAZZEL)、Aile The Shotaテーマ“ギラギラ”GILA GILA feat. JP THE WAVY, YZERR(Awich)【s**t kingz選抜チーム】YUUKI(IS:SUE)、NAOKO(HANA)、かれん(Little Glee Monster)、武知海青(THE RAMPAGE)、RYUHEI(BE:FIRST)、マサヒロ(超特急)テーマ“キラキラ”Believe In My Soul feat. 笠原瑠斗(s**t kingz)【大フィナーレ 全員ダンス】テーマ“ワイワイ”FANKASTIC(RIP SLYME)