Amazonオーディブル3か月月額99円キャンペーン中

Amazon Audibleってご存知ですか?Amazon Audibleは、今話題の「オーディオブック」が聞けるAmazonのサービスです。Amazonが揃えるオーディオブックは数十万作品以上で、小説はもちろんビジネス書や絵本など、あらゆるジャンルの作品が揃っているんです。また、オーディオブックだけでなく、ポッドキャストやオリジナル作品も多数あります。

いまだけプライム会員なら3か月無料!

Audibleプレミアムプラン特典

母性

国宝 上 青春篇

国宝 下 花道篇

コーヒーが冷めないうちに

変な家

ゲーテはすべてを言った

藍を継ぐ海

カフネ

成瀬は天下を取りにいく

成瀬は信じた道をいく

ディズニーアナと雪の女王:オラフの冒険

そんなAmazon Audible、話題の人気作から名作まで対象作品が聴き放題になるプレミアムプランが今お得なキャンペーン中です。Audibleプレミアムプランが7月31日(木)まで、通常月額1,500円のところ、プライム会員は3か月無料で利用できるんです! なんと4,500円相当がタダということに! ちなみにプライム会員以外は3か月月額99円で楽しめますよ!※4ヶ月目から月額料金が発生します。※アプリをアンインストールしただけでは退会になりませんのでご注意ください。Amazon Audibleには月に1冊選んで聞ける月額880円のスタンダードプランもあるのですが、プレミアムプランだと数十万の対象作品が聴き放題で1,500円。単品購入だと1冊数千円もするものも多いので、プレミアムプランの方が断然お得感がありますね!■想像以上にいい!一度はしてみてほしい「耳でする読書」そもそも本って読むものでしょ?という方もいらっしゃると思いますが、なかなか読む時間、とれなくないですか?でも、Amazon Audibleなら、例えば洗濯物を片付けながら、あるいはランチを食べながら、ジョギングをしながら…と「ながら」読書ができちゃうんです。本を広げる必要がないので手も場所もとらない。読書のハードルがぐんと下がります。また、Amazon Audibleのナレーターはプロなので、聞いていてとても耳馴染みがいいんです。作品によっては有名な俳優さんや声優さん、本を書いた著者自身が担当していることも…!例えば映画『母性』の原作、湊かなえさん著の『母性』のナレーションは、映画で主演を務めた戸田恵梨香さんなんです。すごく聞いてみたくなりませんか…?■映画化された話題の作品も!Amazon Audibleのオーディオブックには、映画化された話題の作品も多数あるんです。いくつかご紹介します。▶『国宝 上 青春篇』▶『国宝 下 花道篇』今超話題になっている映画『国宝』の原作。ナレーションはなんと尾上菊之助さん! 「目の前に舞台があるよう」といった声も。7月19日時点でベストセラー1位に輝いています。吉田 修一 (著), 尾上 菊之助 (ナレーション), Audible Studios (出版社)(C)2018 Shuichi YOSHIDA Published in Japan by Asahi Shimbun Publications Inc. (P)2019 Audible, Inc.▶『コーヒーが冷めないうちに』有村架純さん主演の映画の原作。心温まる切ないストーリー。川口 俊和 (著), 白川 周作 (ナレーション), Audible Studios (出版社)(C)Toshikazu Kawaguchi, 2015 (P)2018 Audible, Inc.▶『変な家』27万部突破のベストセラーで映画化もされた話題作。雨穴 (著), 小林 裕介, 祐仙 勇, 水瀬 真知, 江田 拓寛, 小野 慶子(ナレーション), MediaDo (出版社)(C)uketsu Published in Japan by ASUKASHINSHA (P). MEDIA DO Co.,Ltd.■本屋大賞や芥川賞受賞作品も!本屋大賞や芥川賞、直木賞と様々な賞がありますよね。2025年7月16日(水)には芥川賞と直木賞の受賞作品が発表されました!本を選ぶ時に受賞作と書いてあるものを手に取る方もいるのでは?間違いなく面白いので読書欲にかられます…が、なかなか読書の時間がとれない!という方はぜひAmazon Audibleで。▶『ゲーテはすべてを言った』第172回(2024年下半期)芥川賞受賞作品。ゲーテ学者が自分の知らないゲーテのひとつの言葉を巡っていくアカデミック冒険譚。著者は24歳と若き才能の持ち主。鈴木 結生 (著), 吉開 清人 (ナレーション), Audible Studios (出版社)(C)2025 2025 Youi Suzuki Published in Japan by Asahi Shimbun Publications Inc. (P)2025 Audible, Inc.▶『藍を継ぐ海』第172回(2024年下半期)直木賞受賞作。ウミガメや隕石などをテーマにした、理系研究者出身の著者による心揺さぶる5つの物語を集めた短編集。伊与原 新 (著), 丹沢 晃之 (ナレーション), Audible Studios (出版社)(C)2025 伊与原新/新潮社 (P)2025 Audible, Inc.▶『カフネ』2025年本屋大賞受賞作品。弟を亡くした主人公と、その弟の恋人だった女性のやさしくせつない物語。阿部 暁子 (著), 岸本 百恵 (ナレーション), Audible Studios (出版社)(C)阿部 暁子 (P)2025 Audible, Inc.▶『成瀬は天下を取りにいく』2024年本屋大賞受賞作品。全力で我が道を突き進む中学生、成瀬あかりの青春物語。と、その続編もあります!▶『成瀬は信じた道をいく』宮島 未奈 (著), 鳴瀬 まみ (ナレーション), Audible Studios (出版社)(C)宮島未奈/新潮社 (P)2024 Audible, Inc.■読み聞かせはオーディブルにお任せ!子ども向けの作品Amazon Audibleには子ども向けの本もあります! 読み聞かせしてあげたいけれどそんな余裕がない方、Audibleで読み聞かせ、いかがでしょうか。また、本を使って読み聞かせする時はそれなりに明るさも必要ですが、オーディオブックなら音だけなので暗くても大丈夫。子どもたちも「寝るモード」にスムーズに入れそうです。▶『ディズニーアナと雪の女王:オラフの冒険』ディズニーの「アナと雪の女王」から、オラフの冒険のお話。2025年6月30日に配信されたばかりです。Disney Press (著) (著), Francis Suzanne (著) (著), いずみ つかさ (翻訳) (著), 武内 駿輔 (ナレーション), 清水 理沙 (ナレーション), 原 慎一郎 (ナレーション), 北川 勝博 (ナレーション), 鷄冠井 美智子 (ナレーション), 園崎 未恵 (ナレーション), 石毛 翔弥 (ナレーション), 高野 菜々 (ナレーション), 内山 昂輝 (ナレーション), 小森 創介 (ナレーション), おまた かな (ナレーション), Audible Originals (出版社)(C)2024 and (P)2025 Disney Enterprises Inc.▶『窓ぎわのトットちゃん』なんとナレーションも黒柳徹子さんご本人!黒柳 徹子 (ナレーション, 著), 株式会社講談社 (出版社)(C)黒柳 徹子 (P)講談社▶『Curious George Rides a Bike』例えば英語の作品を一緒に聞くのも◎「おさるのジョージ」はじめ、いろんな作品があるのでお好みのものを探してみてください!H. A. Rey (著), Bruce Johnson (ナレーション), David deVries (ナレーション), Weston Woods (出版社)(C)1952 H.A. Rey (P)1993 Weston Woods Studios本当に、どれを聞こうか探してみるだけでも楽しいんです。「こんな人がナレーションなんだ!」とか、「外国語の勉強しようかな」、「ニュース関連のものを聞いておこうかな」、「ちょっと心がしんどいのをほぐしたいな」、などなど様々なニーズにぴったりと寄り添ってくれる作品が必ず見つかるはずです!また、ラジオのように聞けるポッドキャストも充実。今人気のお笑い芸人や、俳優さんのチャンネルもありますよ。このお得な機会に、「聴く読書」体験してみてはいかがですか?テキスト=mm