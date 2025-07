【夏のブルアカらいぶ!さんしゃいんさまーぱーてぃー!SP】 7月19日18時30分~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」における新たな要素を公開した。

「ブルアカ」は4.5周年を迎え、これに合わせて新たなコンテンツが登場する。ソーシャルゲームをはじめとしたサービス継続型ゲームではおなじみのバトルパスが「シノンのバトルパス」として7月22日のメンテナンス後に実装される。

こちらは専用のミッションをクリアすることで、専用の経験値が獲得でき、バトルパスのレベルに応じてアイテムが獲得できるというもの。無料の「一般CH(チャンネル)」にはキャラクターの育成素材が獲得でき、価格3,000円の「成長CH」を購入すると、さらに多くのアイテムが入手可能。これには実装が予告された水着ミカのモーション付き家具「ラグジュアリービーチベッド」が含まれている。さらに、3,500円の「成長CH+」も存在し、こちらには「成長CH」のコンテンツに加え、青輝石や特別な称号がセットになっている。

これに加えて募集(ガチャ)に関する新要素「アーカイブ募集」が同じく7月22日メンテナンス後に実装される。アーカイブ募集はピックアップの対象生徒を自身で選べるガチャで、実装生徒の数が増えてきたこともあってかアーカイブ募集にラインナップされる生徒は、ほかのガチャからは入手ができなくなるという。

ラインナップも同時公開され、主に任務にて神明文字を入手できる生徒や、ショップにて交換が可能な星3の生徒が入っている。ラインナップについては今後不定期に更新が予定されている。

