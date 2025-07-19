À¾ÅÄÎ¿Í¤¡¢S¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¡¡IBFÁ°²¦¼Ô
¡¡¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµéÁ°²¦¼Ô¤ÎÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¤¬19Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÏ»Åç¥¸¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡Ö³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤¹¤ë¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÆ®¤¦°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢IBF¤ÎÆ±µé8°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6·î8Æü¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï¸å²ù¤¬»Ä¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë»î¹çÃæ¤Î±¦¸ª¤Î°¡Ã¦±±¤Ê¤É¤ÇÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¤òµó¤²¤¿¡£