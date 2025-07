【夏のブルアカらいぶ!さんしゃいんさまーぱーてぃー!SP】 7月19日18時30分~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」においてゲーム内コンテンツ「4.5thアニバーサリー・限定★3生徒募集パッケージ」を販売する。販売期間は7月22日メンテナンス後より8月20日10時59分まで。価格は4,900円。

「ブルアカ」では対象の期間中のみ入手可能な生徒は「限定生徒」という形で実装されており、それらをランダムで入手できるガチャチケットが初めて販売される。対象の生徒は2025年1月19日までに実装された限定生徒となっており、これは4周年イベント開始前までに実装されていたキャラクターになる。

ラインナップとしては「マリー(アイドル)」や「ユウカ(体操服)」、「フウカ(正月)」や「ナギサ」など。一方で「セイア」や「ヒカリ」、「ノゾミ」などは対象外となる。購入は1回限りとなっており、価格も4,900円とほかのガチャチケット価格に比べやや高額な設定になっているが、手に入れ損ねていたキャラクターを入手できるチケットとなる。

