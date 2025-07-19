¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ç¾¾ËÜ½á¤¬±é¤¸¤ë¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡×¤È¤Ï¡© Áí¹ç¿ÇÎÅ°å·Ð¸³¤ò»ý¤Ä°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢µû¸×Áí¹çÉÂ±¡¤Ç¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡×¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë°å»Õ¡£ÇÉ¼ê¤Ê¼ê½Ñ¤äÀìÌçÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡É¤ÎÉÔÄ´¤ä¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÄË¤ß¤ËÇº¤à´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÃúÇ«¤ÊÌä¿Ç¤äÁ´¿È¤Î¿Ç»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡×¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤¬¡¢¤¤¤ÞµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤Ê¤¼¤¤¤ÞÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°åÎÅ¤Î¡È¶õÇòÃÏÂÓ¡É¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤È¤·¤ÆÍ½ËÉ°åÎÅ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à°å»Õ¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û500¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤¤»þ¤Î¡×¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡©
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¡¦ÆÁ½Å¹¸¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤¬¡¢¸¡ººÆþ±¡¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë°ì¤Ä¤º¤Ä²ÄÇ½À¤ò½ü³°¤·¡¢¡ÖÀþ°Ý¶ÚÄË¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤Ç°Û¾ï¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢¿ÇÃÇ¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ÎÌò³ä¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¿ÇÎÅ²Ê¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢´µ¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢°åÎÅ¤Î¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢ÀìÌçÆÃ²½¤µ¤ì¤¿¸½Âå°åÎÅ¤ÎÃæ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢¡Ö¿Í¤ò¿Ç¤ë°åÎÅ¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈùÇ®¤¬Â³¤¯¡×¡ÖÄË¤ß¤¬Â³¤¯Éô°Ì¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÊ£¿ô¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤¬°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×--¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÛ£Ëæ¤Ê¾É¾õ¤òÊú¤¨¤¿´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌç°åÀ©ÅÙ¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡×¡£ÆÃÄê¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢´µ¼Ô¤Î¡È¿Í¤È¤Ê¤ê¡É¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤â´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤ò¿Ç¤ë¡ÖÁ´¿ÍÅª°åÎÅ¡×¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
½é´ü¿ÇÃÇ¡¢Ê£¿ô¼À´µ¤ÎÀ°Íý¡¢¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤ò´Þ¤á¤¿²ðÆþ¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌç°å¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡¢°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö°åÎÅ¤Î»ÊÎáÅã¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë´µ¼Ô¤Î¡È¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÂ¡É¤Ë¡¢¼ã¤Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤¬ÃÏÆ»¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤È²¾Àâ¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´µ¼ÔËÜ¿Í¤¹¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÉÂµ¤¤Î¡ÈÃû¸õ¡É¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð·ÚÅÙ¤ÊÉÏ·ì¤ÎÇØ¸å¤Ë¾Ã²½´ï¤¬¤ó¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Èè¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤ÎÎ¢¤Ë¿´¼À´µ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¡È¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÃû¸õ¡É¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö°ì¸«¤·¤¿¤È¤³¤í·ò¹¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¡×¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤òßÕ¤ê½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¸¡ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÎÆü¾ï¤ÎÊÑ²½¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤ë´Ñ»¡ÎÏ¤äÆ¶»¡ÎÏ¡¢Éý¹¤¤°åÎÅ¤ÎÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Ï¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Ç¤âÅÔ»Ô·¿°åÎÅ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤òÃ´¤¨¤ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌò³ä¤ä½ÅÍ×À¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°åÎÅ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§ÃæÅÄ ¹ÒÂÀÏº¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Í½ËÉ°åÎÅÀìÌç²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµ¯¶È²È°å»Õ¡£¡Ö¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤È¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿Í½ËÉ°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØWellness¡Ù¤òÄó¶¡¡£ÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤ÇÉý¹¤¯¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÃæÅÄ ¹ÒÂÀÏº¡Ê°å»Õ¡¦µ¯¶È²È¡Ë)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡×¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤¬¡¢¤¤¤ÞµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤Ê¤¼¤¤¤ÞÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°åÎÅ¤Î¡È¶õÇòÃÏÂÓ¡É¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤È¤·¤ÆÍ½ËÉ°åÎÅ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à°å»Õ¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÂ¡×¤ËÄ©¤à»Ñ¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡ÙÂè1ÏÃ¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡ÙÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÁ´¿È¤ÎÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤âº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¡¦¹õ´äÉ´¡¹¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏÊ£¿ô¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤â¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤¹Æü¡¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¡¦ÆÁ½Å¹¸¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤¬¡¢¸¡ººÆþ±¡¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë°ì¤Ä¤º¤Ä²ÄÇ½À¤ò½ü³°¤·¡¢¡ÖÀþ°Ý¶ÚÄË¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤Ç°Û¾ï¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢¿ÇÃÇ¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ÎÌò³ä¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¿ÇÎÅ²Ê¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢´µ¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢°åÎÅ¤Î¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢ÀìÌçÆÃ²½¤µ¤ì¤¿¸½Âå°åÎÅ¤ÎÃæ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢¡Ö¿Í¤ò¿Ç¤ë°åÎÅ¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼ÀìÌç°å¤Î»þÂå¤Ë¡¢¡ÈÁ´ÂÎ¤ò¿Ç¤ë°å»Õ¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÈÀìÌçÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æâ²Ê¡¢½Û´Ä´ï²Ê¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢¤Ê¤É¡¢¶Ë¤á¤ÆºÙ¤«¤¯¿ÇÎÅ²Ê¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿²Ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈùÇ®¤¬Â³¤¯¡×¡ÖÄË¤ß¤¬Â³¤¯Éô°Ì¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÊ£¿ô¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤¬°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×--¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÛ£Ëæ¤Ê¾É¾õ¤òÊú¤¨¤¿´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌç°åÀ©ÅÙ¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡×¡£ÆÃÄê¤ÎÂ¡´ï¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢´µ¼Ô¤Î¡È¿Í¤È¤Ê¤ê¡É¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤â´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤ò¿Ç¤ë¡ÖÁ´¿ÍÅª°åÎÅ¡×¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê°å»Õ¡© °åÎÅ¤Î¡È»ÊÎáÅã¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡ÊGeneralist¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÂ¡´ï¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤È»ëÌî¤Ç´µ¼Ô¤ò¿Ç¤ë°å»Õ¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤ä¿´Íý¾õÂÖ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡ÈÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤ò¿Ç¤ë¡É°åÎÅ¤Ç¤¹¡£
½é´ü¿ÇÃÇ¡¢Ê£¿ô¼À´µ¤ÎÀ°Íý¡¢¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤ò´Þ¤á¤¿²ðÆþ¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌç°å¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡¢°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö°åÎÅ¤Î»ÊÎáÅã¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë´µ¼Ô¤Î¡È¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÂ¡É¤Ë¡¢¼ã¤Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤¬ÃÏÆ»¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤È²¾Àâ¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¦°åÎÅ¤ÎºÇÁ°Àþ¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤âÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸¡ºº¤Ç¤Ï°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÊ¤¨¤òÉÑÈË¤Ë¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ã±¤Ë¸¡ºº¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸³è¥ê¥º¥à¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Ö±ÉÍÜ¡×¡Ö¿çÌ²¡×¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é´µ¼Ô¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´µ¼ÔËÜ¿Í¤¹¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÉÂµ¤¤Î¡ÈÃû¸õ¡É¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð·ÚÅÙ¤ÊÉÏ·ì¤ÎÇØ¸å¤Ë¾Ã²½´ï¤¬¤ó¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Èè¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤ÎÎ¢¤Ë¿´¼À´µ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¡È¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÃû¸õ¡É¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¹¡£
Í½ËÉ°åÎÅ¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¨¡¨¡ÉÂµ¤¤Î¡ÈÁ°¡É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÉ®¼Ô¤Ï¸½ºß¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Í½ËÉ°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ëµ¤¤Å¤¯¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Î»×¹Í¤ÈÈó¾ï¤Ë¶á¤¯¡¢Î¾¼Ô¤Ï¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö°ì¸«¤·¤¿¤È¤³¤í·ò¹¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¡×¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤òßÕ¤ê½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¸¡ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÎÆü¾ï¤ÎÊÑ²½¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤ë´Ñ»¡ÎÏ¤äÆ¶»¡ÎÏ¡¢Éý¹¤¤°åÎÅ¤ÎÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ë°åÎÅ¡£Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¡ÈÉôÊ¬ºÇÅ¬¡É¤«¤é¡ÈÁ´ÂÎºÇÅ¬¡É¤Ø¤È°åÎÅ¤Îºß¤êÊý¤âÊÑ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç°åÀ©ÅÙ¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÌÌ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢´µ¼Ô¤Î¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë°å»Õ¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Ï¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Ç¤âÅÔ»Ô·¿°åÎÅ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤òÃ´¤¨¤ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌò³ä¤ä½ÅÍ×À¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°åÎÅ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§ÃæÅÄ ¹ÒÂÀÏº¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Í½ËÉ°åÎÅÀìÌç²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµ¯¶È²È°å»Õ¡£¡Ö¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤È¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿Í½ËÉ°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØWellness¡Ù¤òÄó¶¡¡£ÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤ÇÉý¹¤¯¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¡¹¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÃæÅÄ ¹ÒÂÀÏº¡Ê°å»Õ¡¦µ¯¶È²È¡Ë)