桜島【今夜～あす20日の降灰予報】灰は鹿児島市吉野方向に
桜島 定時の降灰予報
現在、桜島は噴火警戒レベル３「入山規制が継続中です。桜島で噴火が発生した場合、１９日午後９時から２０日午前０時までは火口から北西の鹿児島市吉野方向、２０日午前９時から正午も火口から北西の鹿児島市吉野方向に降灰が予想されます。
（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）
▼１９日１８時から２１時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ
▼１９日２１時から２４時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ
▼２０日００時から０３時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １２０ｋｍ ６ｋｍ
▼２０日０３時から０６時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ
▼２０日０６時から０９時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ
▼２０日０９時から１２時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ
期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。
鹿児島県：鹿児島市、日置市、いちき串木野市、薩摩川内市、姶良市、阿久根市、出水市、さつま町、長島町
熊本県 ：天草市
・・ ・