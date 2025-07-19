【函館2歳S】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『レコード勝ち、0%！5番人気、穴は内枠から！』
【動画】函館2歳S（GIII）とみチョイ｜https://youtu.be/ms-ub3OXk3o
テレビ東京・冨田有紀アナから『第57回函館2歳S（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第57回函館2歳ステークス（GIII）
2025年7月20日（日）1回函館12日目 発走時刻：15時25分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ノアールビーナス（牝2 川又賢治）
2-2 カイショー（牝2 池添謙一）
3-3 エスカレイト（牝2 丹内祐次）
4-4 タガノアラリア（牡2 斎藤新）
5-5 エイシンディード（牡2 R.キング）
5-6 ウレシイゴサン（牡2 黛弘人）
6-7 クラディスティーナ（牡2 横山武史）
6-8 ブラックチャリス（牝2 浜中俊）
7-9 スペシャルチャンス（牡2 落合玄太）
7-10 スターオブロンドン（牡2 古川奈穂）
8-11 トウカイマシェリ（牝2 鮫島克駿）
8-12 マイオウンウェイ（牡2 佐々木大輔）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
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