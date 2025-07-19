【音楽の日】日本エンタメ界がひとつに…「ダンス企画」盛大に幕開け
19日放送のTBS系大型音楽特番『音楽の日2025』（後2：00〜後9：56）では、年に１度、日本エンタメ界がひとつになって贈る『音楽の日』の「ダンス企画」が行われた。各チームの代表が集結して「オープニングショー」を行った。
【画像】超豪華！ディズニSPパフォーマンスまとめ
今年は“DREAMDANCE”と銘打ち、日本を代表する芸能事務所の精鋭メンバーたちが“ドリームチーム”を結成。『音楽の日』でしか見られない、総勢95人による夢のダンスショーとなった。
今年の番組テーマは「ココロ」。音楽で心がときめき、心が震え、心が躍り、心がひとつになる瞬間を届けたいという熱い想いを持った豪華アーティストが、“音楽のチカラ”で心を震わせる名曲を歌唱する。
総合司会は、安住紳一郎アナ、江藤愛アナが務める。
■ダンス企画概要
【LDHグループ選抜チーム】
中務裕太・小森隼（GENERATIONS）、陣・山本彰吾（THE RAMPAGE）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、SHOW・TAKUMI・HINATA・TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
【坂道グループ選抜チーム】
金川紗耶・小川彩（乃木坂46）、村井優・村山美羽（櫻坂46）、高橋未来虹（※高＝はしごだか）・清水理央（日向坂46）
【s**t kingz選抜チーム】
YUUKI（IS:SUE）、NAOKO（HANA）、かれん（Little Glee Monster）、武知海青（THE RAMPAGE）、RYUHEI（BE:FIRST）、マサヒロ（超特急）
【スターダスト選抜チーム】
ユーキ・マサヒロ・アロハ（超特急）、志村玲於（SUPER★DRAGON）、EIKU・HAYATO（ONE N' ONLY）、長野凌大（原因は自分にある。）、FUMIYA（BUDDiiS）、山本龍人（ICEx）、森田璃空（Lienel）
【STARTO ENTERTAINMENT選抜チーム】
神山智洋（WEST.）、末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）、永岡蓮王・井上一太（AmBitious）
【HYBE選抜チーム】
FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO（&TEAM）、京助・礼央（aoen）
【BMSG選抜チーム】
SOTA・SHUNTO・RYUHEI（BE:FIRST）、RAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO（MAZZEL）、Aile The Shota
【ライジングプロダクション選抜チーム】
MAX、YORI・TOMO・KIMI・U-YEAH（DA PUMP）、Lead、小池成（プラチナボーイズ）
【LAPONE選抜チーム】
LAPONE ENTERTAINMENT
川尻蓮・豆原一成（JO1）、木村柾哉・西洸人（INI）、田中笑太郎・谷口太一（DXTEEN）
LAPONE GIRLS
AYANE・SUZU（ME:I）、RINO・YUUKI（IS:SUE）
【ハーフタイムショー】
ダンスバトル
中務裕太・TAKUMI（LDHグループ選抜チーム）、アロハ（スターダスト選抜チーム）、NICHOLAS（HYBE選抜チーム）、RAN・SEITO（BMSG選抜チーム）、TOMO（ライジングプロダクション選抜チーム）
次世代ダンスパフォーマンス
SEIYA・SHOW（BUDDiiS）、志賀李玖・筒井俊旭・竹野世梛（ICEx）、芳賀柊斗・高桑真之（Lienel）、KID PHENOMENON、RUI・TAIKI・YUTA・KEI・COTA・TAICHI・HAL（BMSG TRAINEE）
【画像】超豪華！ディズニSPパフォーマンスまとめ
今年は“DREAMDANCE”と銘打ち、日本を代表する芸能事務所の精鋭メンバーたちが“ドリームチーム”を結成。『音楽の日』でしか見られない、総勢95人による夢のダンスショーとなった。
総合司会は、安住紳一郎アナ、江藤愛アナが務める。
■ダンス企画概要
【LDHグループ選抜チーム】
中務裕太・小森隼（GENERATIONS）、陣・山本彰吾（THE RAMPAGE）、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、SHOW・TAKUMI・HINATA・TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
【坂道グループ選抜チーム】
金川紗耶・小川彩（乃木坂46）、村井優・村山美羽（櫻坂46）、高橋未来虹（※高＝はしごだか）・清水理央（日向坂46）
【s**t kingz選抜チーム】
YUUKI（IS:SUE）、NAOKO（HANA）、かれん（Little Glee Monster）、武知海青（THE RAMPAGE）、RYUHEI（BE:FIRST）、マサヒロ（超特急）
【スターダスト選抜チーム】
ユーキ・マサヒロ・アロハ（超特急）、志村玲於（SUPER★DRAGON）、EIKU・HAYATO（ONE N' ONLY）、長野凌大（原因は自分にある。）、FUMIYA（BUDDiiS）、山本龍人（ICEx）、森田璃空（Lienel）
【STARTO ENTERTAINMENT選抜チーム】
神山智洋（WEST.）、末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）、永岡蓮王・井上一太（AmBitious）
【HYBE選抜チーム】
FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO（&TEAM）、京助・礼央（aoen）
【BMSG選抜チーム】
SOTA・SHUNTO・RYUHEI（BE:FIRST）、RAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO（MAZZEL）、Aile The Shota
【ライジングプロダクション選抜チーム】
MAX、YORI・TOMO・KIMI・U-YEAH（DA PUMP）、Lead、小池成（プラチナボーイズ）
【LAPONE選抜チーム】
LAPONE ENTERTAINMENT
川尻蓮・豆原一成（JO1）、木村柾哉・西洸人（INI）、田中笑太郎・谷口太一（DXTEEN）
LAPONE GIRLS
AYANE・SUZU（ME:I）、RINO・YUUKI（IS:SUE）
【ハーフタイムショー】
ダンスバトル
中務裕太・TAKUMI（LDHグループ選抜チーム）、アロハ（スターダスト選抜チーム）、NICHOLAS（HYBE選抜チーム）、RAN・SEITO（BMSG選抜チーム）、TOMO（ライジングプロダクション選抜チーム）
次世代ダンスパフォーマンス
SEIYA・SHOW（BUDDiiS）、志賀李玖・筒井俊旭・竹野世梛（ICEx）、芳賀柊斗・高桑真之（Lienel）、KID PHENOMENON、RUI・TAIKI・YUTA・KEI・COTA・TAICHI・HAL（BMSG TRAINEE）