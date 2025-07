ときちゃんが、7月15日(火)発売の「週刊SPA!」(扶桑社)に登場した。

ときちゃんの2nd写真集が発売決定。8月29日の発売を前に、厳選アザーカットが公開。台湾の崖っぷちでプリミティブな美ボディを披露している。

ときちゃん プロフィール

1995年、神奈川県生まれ。T161。

2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。1st写真集『ときちゃんと××がしたい』(小学館)の大ヒットを受け、2nd写真集が8月29日に発売。最新情報は@menmenman_39をチェック。

撮影:塩原洋 ヘアメイク:新井祐美子 スタイリング:田中あゆ美

