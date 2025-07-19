Nothing’s Carved In Stone、11月15日の恒例ワンマンは＜Lead Tracks＞
Nothing’s Carved In Stoneが11月15日に豊洲PITで恒例ワンマン＜Live on November 15th 2025 〜Lead Tracks〜＞を開催することが発表となった。 これは本日7月19日に開催されたツーマンツアー＜Hand In Hand Tour 2025＞ファイナルのZepp Haneda公演にて発表されたもの。 ＜Live on November 15th＞は代表曲「November 15th」にちなんで、11月15日に行われている恒例公演だ。今回はタイトルに冠された通り“シングル曲＆アルバムのリードトラックのみ”のセットリストが届けられる1日となる。チケットのMEMBERSHIP SITE “RULE’s”最速先行受付は本日7月19日より。 ■＜Live on November 15th 2025 〜Lead Tracks〜”＞11月15日(土) 東京・豊洲PITopen17:00 / start18:00▼チケットスタンディング 5,500円スタンディング(学割) 3,800円(+1D)【RULE’s先行】受付期間：7月19日〜7月27日(日)23:59https://fc.ncis.jp/ ■＜Perfect Sounds 〜Fast & Loud Tracks〜＞8月2日(土) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO8月3日(日) 大阪・梅田CLUB QUATTRO8月8日(金) 東京・渋谷CLUB QUATTRO※全公演SOLD OUT ■デジタルシングル「May」2025年5月14日(水)配信開始配信リンク：https://ncis.lnk.to/May 関連リンク◆Nothing’s Carved In Stone オフィシャルサイト◆Nothing’s Carved […]
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