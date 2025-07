バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI(通称:バンもん!)が主催するサーキットイベント<NAKAYOSHI FES.2025>の出演アーティスト第2弾として計43組が発表となった。 <NAKAYOSHI FES.>はバンもん!がキュレーターとなりアイドルのほかバンドやお笑いなどジャンルレスな出演者が集うサーキットフェス。4回目の開催となる今年は、9月20日(土)に東京・渋谷エリアの複数会場で開催され、今後も出演アーティストは随時発表予定。またチケットの第2弾先行受付もスタートしている。 さらに<NAKAYOSHI FES.2025>の開催を記念して<#DSPMナカヨシファミリア>の開催も決定。バンもん!と#DSPMのアイドルグループが織り成すその日限りのスペシャル対バンとなる。こちらはチケットの最速先行がスタート。 ◾️<NAKAYOSHI FES.2025> 日程:2025年9月20日(日)会場:Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / WOMBLIVE / clubasia etc…・チケット券種:VIPチケット \22,000(税込)/ 早割チケット \7,700(税込)VIP特典…整理番号付 / Spotify O-EAST前方エリア・Spotify O-WESTVIP特設レーン入場可能 / VIP限定Tシャツプレゼント (特典はさらに追加となる可能性がございます) ◆第1弾アーティストバンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI / 粗品 / GLIM SPANKY / SILENT SIREN /超能力戦士ドリアン / きゅるりんってしてみて / 虹のコンキスタドール / ARCANA PROJECT / […]

