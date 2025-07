go!go!vanillasが新曲「ダンデライオン」のリリースを記念し、<Lab.TOUR>日本武道館公演の模様を一夜限りの特別編集でYouTube生配信とパブリックビューイングにて公開することを発表した。イベントは新曲「ダンデライオン」リリース翌日の7月24日に開催される。 今回公開される映像は、今年3月9日に日本武道館にて開催された<go!go!vanillas Lab.TOUR 2024-2025>より特別編集した全23曲のライブ映像となる。YouTubeでの生配信に加え、新宿・東急歌舞伎町タワー「KABUKICHO TOWER VISION」でのパブリックビューイングも実施する。 この配信ではメンバーの生出演も予定されており、重大発表もあるとのこと。 バニラズは7月23日に新曲「ダンデライオン」をリリースする。本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールのエンディング・テーマとなっている。 『SAKAMOTO DAYS』は全世界累計発行部数1,200万部を突破する大人気作品。元・伝説の殺し屋、坂本太郎が愛する家族との日常を守るために、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。 さらに、10月からホールツアー<go!go!vanillas Hall Tour 2025-2026>、さらに来春には<go!go!vanillas Arena Tour 2026>を開催予定。バンド史上最大規模のロングツアーとなる。 go!go!vanillas「LIVE FILM -Lab. TOUR 2024-2025 at 日本武道館-」Special Edition 【日時】7月24日(木)16:00配信開始 / 20:00終了予定17:30より生配信本編スタート【配信】https://youtube.com/live/aW-m6paEjzs【パブリックビューイング】KABUKICHO TOWER VISION(新宿・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場)※配信時間は前後する可能性がございます。ご了承ください。 Digital Single「ダンデライオン」 2025年7月23日(水)配信リリースURL:https://lnk.to/ggv_Dandelion※Pre-add/Pre-saveで事前予約受付中 ■TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』× Kroi × go!go!vanillas SpotifyキャンペーンSpotifyにて「ダンデライオン」をPre-seveしていただいた方全員に、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のオフィシャルビジュアルのデジタル壁紙が当たるプレアドキャンペーンを開催。 【応募URL】https://form.run/@gogovanillas-dandelion-presavecp【期間】2025年7月3日(木)21:00〜2025年7月22日(火)23:59【詳細】https://sakamotodays.jp/kroi-gogovanillas-spotifycp/ ■go!go!vanillas「ダンデライオン」Pre-addキャンペーンApple Musicにて「ダンデライオン」をPre-addしていただいた方全員に、どこよりも早い「ダンデライオン」に関するメンバーのコメント動画が当たるプレアドキャンペーンを開催。 【応募URL】https://form.run/@gogovanillas-dandelion-appreaddcp【期間】2025年7月3日(木)21:00〜2025年7月22日(火)23:59【詳細】https://ggv-dandelion.ponycanyon.co.jp ■go!go!vanillas「ダンデライオン」特設サイトhttps://ggv-dandelion.ponycanyon.co.jp TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』 ■放送/配信情報 ※放送・配信時間は変更となる場合がございます【放送情報】7月14日(月)よりテレ東系列ほかにて毎週月曜24時から放送開始!【配信情報】※各プラットフォームの詳細は、アニメ公式HPでご確認くださいNetflixにて1話先行配信(※12話のみTV放送と同時配信)そのほか各配信プラットフォームでもTV放送後に順次配信開始 ■主題歌情報第2クールオープニング・テーマ:Kroi「Method」第2クールエンディング・テーマ:go!go!vanillas「ダンデライオン」 ■WEB関連▼アニメ公式X:@SAKAMOTODAYS_PR(https://twitter.com/SAKAMOTODAYS_PR)※ハッシュタグ:#サカモトデイズ #SAKAMOTODAYS▼アニメ公式サイト:https://sakamotodays.jp ▼アニメ公式TikTok:https://www.tiktok.com/@sakamotodays_pr ■原作情報『SAKAMOTO DAYS』著者:鈴木祐斗 最新22巻は発売中https://www.shonenjump.com/j/rensai/sakamoto.html <go!go!vanillas Hall […]

