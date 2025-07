※写真はイメージです

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! https://www.tfm.co.jp/lock/」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。この日のテーマは「バレたらヤバい秘密を……持っている or 持っていない?」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)のトークもご紹介します。

アンジー教頭、こもり校長

アンジー教頭:あ〜持ってるよ(笑)。こもり校長:持ってるんだ!? 僕、持ってないよ! 嘘つけない。絶対何にもない! バレたらマズイことなんて何にもない!!アンジー教頭:(こもり校長の顔を疑わしそう眺めながら)そんな笑顔で言わないのよ(笑)!●持っている 81.6%●持っていない 18.4%

「どっちのCat or Dog」アンケート結果

・人間だし、たまにやらかすことありますよね。バレたらヤバい秘密……恥ずかしすぎて人には言えません。・"秘密"というほどの話を持っていない。――バレたらヤバい秘密、あなたは持っていますか?