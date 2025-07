Image: New Balance

軽量性と反発性に優れたモデルとして人気が高い、ニューバランスの「FuelCell Rebel(フューエルセル レベル)」。その最新バージョンである「フューエルセル レベル v5」の発売を記念して開催されたイベント、「The Rebel Night」に参加してきました。

都立明治公園が新たなランナーの聖地に!?

Photo: 神津文人 「The Rebel Night」当日は明治公園内で「フューエルセル レベル v5」のトライオンイベントも開催されていました。

開催場所は、東京都新宿区にある都立明治公園。ニューバランスは、この8月からスタートする明治公園を拠点とするランニングコミュニティ「Runner’s Park Tokyo」に協賛しています。実は、同タイミングで、「Runner’s Park Tokyo」発足を記念したオープニングイベント「Run your way Park Supported by New Balance」も開催されていました。

「The Rebel Night」では、ランイベント後に、明治公園内の都市型スパ「TOTOPA」が利用できたのですが、「Runner’s Park Tokyo」の有料会員になると、「TOTOPA」内のランナーズロッカーが使い放題になるとのこと。また、今後さまざまなランイベントが開催されるようなので、ランナーの皆さん、ぜひチェックしてみてください。

前作からバウンス感も安定感もアップ

Image: New Balance 商品のプレゼンテーションをするニューバランスの間宮葵さん。

では、改めてイベントレポートへ。プロダクト紹介を兼ねたトークセッションからスタート。ニューバランス ランニングフットウエア担当の間宮葵さんによれば「フューエルセル レベルが軽量・反発をコンセプトにしている点は、ファーストモデルから変わっていません。今作は前作以上のバウンス感を感じられるシューズになると同時に安定感も高まり、より幅広いシーンで活用できるシューズに仕上がったと思います」とのこと。

Photo: 神津文人 写真のカラーはブラウン/クリーム。「フューエルセル レベル v5」16,940円(税込)

トークセッションに参加したビームスの牧野英明さんは、「フューエルセル レベル v5」の機能性だけでなく、デザインも高く評価。「タウンユースしやすいルックス。このシューズを主役にコーディネートを楽しみたいです」とコメントしていました。

「フューエルセル レベル v5」の心地好い推進力を体感

Image: New Balance 田中希実選手が日々の練習で取り組んでいるというエクササイズに挑戦。

続いてランニングセッションへ。まずは、女子1000m・1500m・3000m・5000mの日本記録保持者である田中希実選手が考案したトレーニングメニューを体験する、「アスリートレシピ」プログラム。プロランニングコーチの黒川遼さんのリードで、実際に田中希実選手が日々行なっているというエクササイズを体験しました。股関節の可動域が広がり、体幹にも良い刺激が入った印象。走る前のウォーミングアップにピッタリのメニューでした。

Image: New Balance 「アーバンロゲイニング」時に渡されたのはマップとコンパスとボールペン。

「The Rebel Night」のメインイベントは、3人ごとのチームに分かれて、地図内に示されたチェックポイントを巡る「アーバンロゲイニング」。制限時間内に、どれだけポイントを集められるかを競います。ルートは自由、3人行動を厳守、GPSの使用禁止、制限時間をオーバーすると1分ごとにポイントを失っていくというルールでした。チェックポイントによっては、コーヒーやスムージーが飲めるなどお楽しみ要素もあり。

Image: New Balance バウンス感と安定性のバランスが絶妙。通気性もバッチリでした。

ロゲイニングという性質上ストップ&ゴーを繰り返すことになり、原宿・渋谷エリアゆえアップダウンも多め。なかなかハードでしたが、その分、「フューエルセル レベル v5」の機能性を存分に味わうことができました。プレートは非搭載モデルですが、反発性が高く、心地好い推進力が得られました。のんびりペースにもフィットしながら、スピードを上げようとするとそれに応えてくれます。跳ねるようなライド感が得られるシューズですが、安定感も十分。「アーバンロゲイニング」中、10kmほど走りましたが、とても快適でした。街に違和感なく溶け込むカラーリングなので、街ランにピッタリ。タウンユースと兼用するのも良さそうです。

