時短など、効率性に関する「タイパ」が聞き慣れるようになって久しい。食を取り巻くシーンでは省手間とおいしさの両立がいっそう求められ、結果として画期的なプロダクトが続々登場している。

今回は「ドリンク」をピックアップし、特にアレンジの幅が広い「希釈タイプ」を中心にフォーカス。飲み手の嗜好に合わせて味わいが多彩に進化しているうえ、サステナブル的な要素を持つ商品が増えているのも特徴だ。暑い夏にゴクゴク飲みたい4アイテムを紹介する。

【私が解説します】フードアナリスト:中山秀明さん

食のトレンドに詳しいライター。メーカー各社の商品発表会にも積極的に足を運び、業界の最新情報を常時キャッチしている。

南国と東北から届く、果実の味を凝縮したアップサイクル飲料

アサヒ飲料

Fruits Presso 鳳梨Blend

1728円

沖縄県北部で栽培されたパインアップルと、山形県産りんごを丁寧にプレスして作った濃縮果汁がベース。原液はとろっとしていて、味は本物の果実を食べたかのようにジューシーだ。

2025

【ココがポイント】

国産果実の濃縮果汁に、果実を搾汁する際に残った果皮や芯、種などから採取したアップサイクル香料をプラス。割り材に負けない超濃厚な味が特徴で、フレーバーは「和柑橘」や「葡萄」もある。2023年末に数量限定発売した商品の通年版となり、ECや一部ギフトモールで発売中。

抜群のおいしさとやさしさを両立した、無糖カフェインレス

サントリー食品インターナショナル

割るだけクラフトボスカフェ 深煎りカフェインレス 無糖

実売価格 263円

2016年に「ボス ラテベース」でデビュー以来、進化し続ける名門の新作。個性の異なるエスプレッソを2種ブレンドし、カフェインレスでも満足できる、コク深くもクリアな味に。

【ココがポイント】

↑サントリーは今年「おうちドリンクバー ペプシコーラ」も新発売。炭酸などで割ったり、バニラアイスにかけたり、幅広いアレンジが楽しめる。

↑今季はさらにユニークな商品も。「クラフトボス 凍らせてラテ・フラッペ」は、凍らせシェイクすることで、カフェ風フラッペの味になる。

6種のスパイスがおいしく華やぐ、オリエンタルな味

三井農林

日東紅茶 オリジナルチャイベース

実売価格 421円

インドを中心に親しまれているチャイのおいしさを濃縮。シナモン、カルダモン、クローブ、ナツメグ、しょうが、胡椒の抽出物が甘さに華やぎ心地いい。ホットも美味。



【ココがポイント】

↑同時発売された「オリジナルミルクティーベース」。華やかな紅茶の風味は生かしつつ、渋みを軽減させてすっきり軽やかな飲み口に仕上げた。

↑こちらも新作の「水出しアイスティー アップルルイボス」。茶葉と好相性なりんごの甘い香りを合わせ、アイスに適したすっきりテイストに。 酸味と甘みが調和した、ヨーグルトのように爽やかなおいしさ ひかり味噌

晴れのち糀 340g

実売価格 540円 通常の甘酒作りでは使わない白麹を使うことで、麹由来のクエン酸と甘みが調和し、飲むヨーグルトのような爽やかな味わいに。2倍濃縮で、自由にアレンジできるのも魅力。

【ココがポイント】

↑発酵の魅力を伝える自社ブランド「buquérico(ブケリコ)」からは、ジェラート「晴れのち糀 ヨーグルトのようなすっぱい甘酒」を1個550円で発売。

↑ストレートタイプの「朝のむ あまざけ 1000ml」もある。こちらは、口当たりのすっきりした甘さと米のうまみ、豊かなコクが特徴だ。

