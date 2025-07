「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界をお届けする氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」

2025年は7月19日より東京公演がスタートし、スペシャルオープニングアクト公演にはスペシャルサポーターのSnow Man 宮舘涼太さんが登場☆

ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”東京公演

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界をお届けする氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」

2025年は7月19日より東京公演がスタート。

スペシャルオープニングアクト公演にはスペシャルサポーターのSnow Man 宮舘涼太さんが登場することで大きな話題に!

ミッキー・ミニー・Snow Man 宮舘涼太登場!ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”記者発表会 ミッキー・ミニー・Snow Man 宮舘涼太登場!ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”記者発表会 続きを見る

2025年7月19日(土)スペシャルオープニングアクトの直前、報道陣の取材に応じ、オープニングアクトに対する思いを明かしてくださいました☆

オープニングアクトを前に「非常に緊張しています」という宮舘涼太さん。

練習では凜々しい滑り方を教えてもらったといい、「長年の経験で身につけた技術を短期間で習得するのはとても難しいこと。簡単そうに見えても実際は難しく、体力も必要」と話します。

「いかに凜々しく、エレガント、ロイヤルに見せられるか」を意識したそうで、特に「手の開き方」を見てほしいとお話してくださいました。

また、今回のオープニングアクトでは歌唱を披露するということで、アイススケート場ならではの寒さも息づかい・喉に影響があると話します。

「もし今後Snow Manで氷の上で活動することになったら、パフォーマンスの仕方を伝授できるんじゃないかなと思います」と頼もしい一言も!

最後に「僕自身もディズニーの作品に勇気と希望をもらってきました。今回の題名は星に願えばなんだって叶えられるという思いが込められています。僕もデビューを願って叶えることができたし、実現することができました。見ているかたご自身の願いが叶ったらいいなと願っています。」と熱い思いをお話してくださいました。

スペシャルオープニングアクト

その後のスペシャルオープニングアクトではMCの呼び込みで宮舘涼太さんが登場!

アイスリンク後方から2名のスケーターとともにリンクを1周した後、再び2名のスケーターとリンクを滑りながらリフトを披露。

その後、宮館さんが製氷車に乗って再び登場し、

リンクセンターにて映画『アラジン』の「フレンド・ライク・ミー(Friend Like Me)」の歌唱を行いました。

最後に、宮舘涼太のさんのショースタートの掛け声でオープニングアクトは終了。

大盛り上がりのまま本編がスタートしました☆

『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』公演詳細

スケジュール:

秋田・由利本荘公演:2025年7月10日(木)〜7月13日(日)会場:由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ東京公演:2025年7月19日(土)〜7月27日(日)会場:有明アリーナ愛知公演:2025年7月31日(木)〜8月4日(月)会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)大阪公演:2025年8月9日(土)〜8月17日(日)会場:大阪城ホール横浜公演:2025年8月21日(木)〜8月25日(月)会場:横浜アリーナ福岡公演:2025年8月29日(金)〜8月31日(日)会場:マリンメッセ福岡 A館広島公演:2025年9月5日(金)〜9/7(日)会場:広島グリーンアリーナ神戸公演:2025年9月13日(土)〜9月15日(月・祝)会場:ワールド記念ホール埼玉公演:2025年9月20日(土)〜9月23日(火・祝)会場:さいたまスーパーアリーナ長崎公演:2025年9月27日(土)〜9月29日(月)会場:ハピネスアリーナ

チケット価格:

・プレミアム席 12,000円(税込)〜13,000円(税込)

・S席 7,600円(税込)〜7,900円(税込) ほか

※公演地によってチケットの席種設定や価格は異なります

※2歳以下のお子さんは保護者(大人)1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。但し席が必要な場合は有料となります

世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界をお届けする氷の上のミュージカルショー!

『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』は、2025年7月10日の秋田・由利本荘を皮切りに全国で公演中です。

©Disney, ©Disney/Pixar

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Snow Man 宮舘涼太がオープニングアクトに登場!ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”東京公演 appeared first on Dtimes.