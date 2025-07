「in a pickle」の意味は？「pickle」は「漬物」を表しています！【1分英会話】

正解は「困難な状況に陥る」でした!

この言葉は16世紀のオランダ語から来ています。

シェイクスピアが『ハムレット』で使用したことで英語でも広く使われるようになったそう。

「She found herself in a pickle when she realized she had double-booked her appointments.」

(予約のダブルブッキングに気づき、彼女は困った状況に陥った)