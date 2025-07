ボーンマスの注目株は去就が注目されている。



『TBR Football』のグレアム・ベイリー氏によると、ボーンマスに所属する22歳のウクライナ代表DFイリア・ザバルニーの獲得レースにトッテナム・ホットスパーも参戦したという。



ザバルニーはディナモザクレブの下部組織出身の選手。2020年8月に同クラブのトップチームに昇格した同選手は2023年1月にボーンマスに完全移籍。加入以降は主力として活躍しており、昨季もプレミアリーグ36試合に出場するなどレアル・マドリードへ移籍したDFディーン・ハイセンと共に躍進遂げたボーンマスの守備の要として安定したパフォーマンスを披露していた。





