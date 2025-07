【夏のブルアカらいぶ!さんしゃいんさまーぱーてぃー!SP】 7月19日18時30分~ 配信

「イチカ(水着)」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」において新キャラクター「イチカ(水着)」を実装する。

作中にて正義実現委員会に所属するイチカの水着が実装される事となった。イベントの報酬として入手が可能なキャラクターとなっており、期間中にゲームを開始して少しのプレイで獲得できる。

また、これに合わせて半年に一度の「最大100回募集無料キャンペーン」が予告。開催期間は7月22日のメンテナンス後より7月30日10時59分まで実施される。期間中は1日に1度、10連募集(ガチャ)を無料でまわすことができる。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.