【ブルーアーカイブ コミックアンソロジー VOL.7】 7月25日 発売予定 価格:897円 【「ゲーム開発部だいぼうけん!」第4巻】 8月8日 発売予定 価格:770円

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」に関するコミックスの情報を公開した。

今回は7月25日に発売を予定している「ブルーアーカイブ コミックアンソロジー VOL.7」および「ゲーム開発部だいぼうけん!」第4巻の情報が公開された。コミックアンソロジーには「生徒会にも穴はある」のむちまろ氏が参加するコミックスとなっており、表紙にはティーパーティーの3人がデザイン。対する「ゲーム開発部だいぼうけん!」にはアリスがライブパフォーマンスを披露する姿が描かれている。

