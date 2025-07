抽選で鉄道スリムホルダーなど当たる！MOMOテラス「京都鉄道博物館との特別コラボレーションイベント」

『MOMOテラス(モモテラス)』は、2025/7/25(金)から8/24(日)までの夏休み期間中、京都鉄道博物館との特別コラボレーションイベントを開催します。

MOMOテラス「京都鉄道博物館との特別コラボレーションイベント」

京都鉄道博物館とのコラボレーションは、昨年の夏休み期間中に初開催し、ファミリー層を中心に高い人気を集めた企画です。

注目は、京都鉄道博物館ご協力のもと、誕生したモモ色の「ウメテツ」を、今回「かさねおし鉄道スタンプラリー」にて初披露します。

〜モモ色の「ウメテツ」誕生秘話〜

京都鉄道博物館の公式キャラクター「ウメテツ」は、鉄道が大好きなツバメの男の子です。

ウメテツがJR奈良線に乗って旅行中、六地蔵駅で下車。

地元の人から愛されている商業施設『MOMOテラス』に行ってみると、モモにまみれて身体がモモ色になっちゃいました。

<MOMOテラス×京都鉄道博物館 夏休み特別コラボイベント概要>

■【7/25(金)〜8/24(日)】 かさねおし鉄道スタンプラリー

「ウメテツ」が『MOMOテラス』オープン10周年を記念して、モモ色の限定デザインで初登場。

各ラリーポイントでは鉄道の豆知識が学べ、大人と子どもが一緒に楽しめます。

『MOMOテラス』の館内6ヶ所をめぐり、「かさねおし」のスタンプを押して絵柄を完成させゴールすると、MOMOテラス「GiGO(アミューズメント)」のクレーンゲーム1回無料券をプレゼント。

また、抽選(※先着順)で、京都鉄道博物館ペア入館券や、乗車券などを入れることができる鉄道スリムホルダーが当たります。

日程 :7/25(金)〜8/24(日)

ゴール特典:京都鉄道博物館 ペア入館券(大人+幼児・小学生) ※抽選で各日1名様

京都鉄道博物館 鉄道スリムホルダー ※抽選で各日20名様

京都鉄道博物館 幼児・小学生対象入館券 ※抽選で各日50名様

別館GiGOクレーンゲーム1回無料券 ※全員

※参加無料

※かさねおし用紙はお一人様1日1枚限りです。

※先着に達し次第、終了します。

※特典引換はお一人様1日1回限りです(抽選は先着順です)。

【7/25(金)〜9/23(火・祝)】 京都鉄道博物館でも特典あり

スタンプラリーで完成した「かさねおし」用紙を京都鉄道博物館に持っていくと「クリアファイル&500系新幹線メモ」をプレゼント。

MOMOテラス×京都鉄道博物館スタンプラリー景品クリアファイル

MOMOテラス×京都鉄道博物館スタンプラリー景品500系メモ帳

■【7/25(金)〜】モモ色の「ウメテツ」のオリジナルコースター先着プレゼント

MOMOテラス1F レストラン&カフェにて、一人1品注文+完成した「かさねおし」用紙を各店でご提示いただくと、オリジナルコースターを1枚プレゼント。

コースターは全部で3種類。

予定数に達し次第終了。

※絵柄はお選びいただけません

※イートイン限定です(テイクアウトは除く)

■【7/26(土)】鉄道缶バッジ作り

〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

新幹線など鉄道デザインのオリジナル缶バッジ作りです。

日程 :7/26(土)

整理券配布時間:10:00〜 ※各回、予定数に達し次第終了

開催時間 :(1)10:45〜 (2)11:15〜 (3)13:00〜 (4)13:30〜

(5)14:00〜 (6)14:30〜 (7)15:00〜 (8)15:30〜

※各回、所要20分程度

場所 :1F マルシェ広場

定員 :各回先着30名様

参加条件 :MOMOテラス LINE公式アカウント友だち限定

※参加無料

■【7/26(土)】京都鉄道博物館公式キャラクター「ウメテツ」がやってくる!

ウメテツが遊びに来ている時間内、お手持ちのカメラで記念撮影を楽しめます。

MOMOテラス×京都鉄道博物館公式マスコットキャラクターウメテツ

日程 :7/26(土)

開催時間:(1)11:00〜 (2)14:00〜 (3)15:15〜(各回15分)

場所 :1F マルシェ広場

所在地 :〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32

アクセス:地下鉄東西線 六地蔵駅3番出口より徒歩 約5分

JR奈良線 六地蔵駅より徒歩 約8分

京阪 宇治線 六地蔵駅より徒歩 約8分

営業時間:ショップ 10:00〜20:00

レストラン 11:00〜ラストオーダー21:00(22:00営業終了)

フレンドマート/マツモトキヨシ 10:00〜21:00

※諸般の事情により、記載の営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性があります。

