キリンビールは、秋の定番ビールとして毎年発売している「キリン秋味(期間限定)」を、今年も2025年8月19日(火)から全国で発売します。

「キリン秋味(期間限定)」(350ml缶)

記事のポイント 「キリン秋味」は、秋ならではの旬の食材とともに、豊かな秋の到来を楽しめるビールとして定着し、今年で発売35年目となるロングセラー商品。店頭でこのパッケージを見て、秋の訪れを感じる方も多いのではないでしょうか。

今年の「キリン秋味」は、麦芽をたっぷり約1.3本分(同社「キリンラガービール」比)使用し、アルコール度数6%による飲みごたえのある味わいを実現。また、原材料配合や製造工程の最適化により、麦芽をたっぷり使用した飲みごたえがありながらも、すっきりした後口に仕上げられています。

パッケージデザインには紅葉をあしらい、「秋が訪れるよろこび」「豊かな味わい」と「今しか飲めない限定感」を演出しています。

■パッケージ:350ml缶、500ml缶 ■品目:ビール ■アルコール分:6% ■価格:オープンプライス

