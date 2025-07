サンコーは、お風呂あがりなどに全身を風で冷却できる『またがる扇風機「またせん」』を2025年7月17日に発売しました。実売価格は1万6800円(税込)。

『またがる扇風機「またせん」』

記事のポイント またがるだけで自動的に送風してくれるので、操作不要で両手を自由に使えるのがポイント。お風呂あがりやドライヤー時、外から帰宅した時など、汗ばむ場面で全身に風を当てて涼しむことができます。壁に掛けての使用もOK。

製品は、またがるだけで自動的に下から風を送ってくれる、新発想のセンサー式扇風機です。本体に内蔵された人感センサーが足元を感知し、またがるだけで自動で送風を開始します。また、ボタン操作で操作できる手動モードも備えています。

前後2つの吹き出し口から最大風速15m/sのパワフルな風が吹き抜け、身体の前も後ろも一気に涼しくしてくれます。風量は「弱・中・強」の3段階、温度も「送風・温風・熱風」の3段階で調節ができます。

底面には壁掛け用のフック穴があり、ドライヤーと併用することで髪を一気に乾かす時短アイテムとしても活躍。

サイズは幅337×奥行125×高さ77(mm)、狭い脱衣所においても邪魔にならないコンパクトサイズ。

サンコー 『またがる扇風機「またせん」』 発売日:2025年7月17日 実売価格:1万6800円(税込)

The post ドライヤー時の汗も一気に乾かす! またがるだけで風が吹き出す扇風機「またせん」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.