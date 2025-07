べあ〜君とハニちゃん初登場！第14回 世界キャラクターさみっとin羽生

Apaman Networkは、同社公式キャラクター「べあ〜君」と「ハニちゃん」が、『第14回 世界キャラクターさみっとin羽生』に初めて参加。

第14回 世界キャラクターさみっとin羽生

日時 :2025年11月15日(土)・16日(日) 10:00〜15:00

会場 :羽生市役所・羽生平和公園(埼玉県羽生市東6丁目15)

内容 :全国のご当地キャラクターによるステージイベントやPRブース出展

主催 :世界キャラクターさみっとin羽生実行委員会/羽生市

Apaman Networkは、同社公式キャラクター「べあ〜君」と「ハニちゃん」が、『第14回 世界キャラクターさみっとin羽生』に初めて参加します。

■公式キャラクター紹介

<べあ〜君>

住まい探しの楽しさと、ちょっとした笑いを届ける、もふもふ系・しあわせの黄色いクマ。

マイペースな性格で、今日もふわふわごきげんに活動中!

身長 :165cm

体重 :165kg

性別 :男の子

血液型:0型

べあ〜君

<ハニちゃん>

赤いリボンとハートのしっぽがトレードマーク。

おっとり癒し系の看板クマで、みんなの心を“はにゃ〜ん”ととろけさせちゃいます。

身長 :165cm

体重 :非公開

性別 :女の子

血液型:B型

ハニちゃん

■3D ARべあ〜君「スマホひとつで、どこでもべあ〜君と出会える!」

「スマホひとつで、どこでもべあ〜君と出会える!」というコンセプトのもと、AR(拡張現実)技術を活用し、スマートフォン一つ・アプリ不要で楽しむことができます。

