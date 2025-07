【夏のブルアカらいぶ!さんしゃいんさまーぱーてぃー!SP】 7月19日18時30分~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」に関するフィギュアの情報を公開した。

7月22日より「ハナコ(水着)」のフィギュアが予約開始となる。マックスファクトリーが手掛ける商品で、フィギュア化についての告知は以前より行なわれていたが、満を持して予約受付がスタートする。価格は21,800円。発売日などの詳細については後日公開される。

また、グッドスマイルカンパニーの「ねんどろいど 鬼方カヨコ」の情報も公開。こちらはすでに予約受付が実施中で、価格は7,200円となる。

【夏のブルアカらいぶ!さんしゃいんさまーぱーてぃー!SP】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.