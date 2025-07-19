湘南vsC大阪 スタメン発表
[7.19 J1第24節](レモンS)
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 8 大野和成
DF 32 松村晟怜
DF 37 鈴木雄斗
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 25 奥埜博亮
MF 28 太田修介
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 66 松本大弥
FW 9 小田裕太郎
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 72 二田理央
監督
山口智
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 16 奥田勇斗
DF 27 ディオン・クールズ
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 8 大野和成
DF 32 松村晟怜
DF 37 鈴木雄斗
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 25 奥埜博亮
MF 28 太田修介
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
FW 9 小田裕太郎
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 72 二田理央
監督
山口智
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 16 奥田勇斗
DF 27 ディオン・クールズ
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス