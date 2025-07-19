[7.19 J1第24節](レモンS)

※19:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 8 大野和成

DF 32 松村晟怜

DF 37 鈴木雄斗

MF 7 小野瀬康介

MF 13 平岡大陽

MF 15 奥野耕平

MF 25 奥埜博亮

MF 28 太田修介

MF 50 藤井智也

FW 10 鈴木章斗

控え

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

MF 14 茨田陽生

MF 18 池田昌生

MF 20 石橋瀬凪

MF 66 松本大弥

FW 9 小田裕太郎

FW 27 ルイス・フェリッピ

FW 72 二田理央

監督

山口智

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 16 奥田勇斗

DF 27 ディオン・クールズ

DF 33 西尾隆矢

DF 44 畠中槙之輔

MF 5 喜田陽

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 ラファエル・ハットン

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 2 中村拓海

MF 17 阪田澪哉

MF 19 本間至恩

MF 35 吉野恭平

MF 48 柴山昌也

FW 13 中島元彦

FW 29 古山兼悟

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス