栃木Cvs群馬 スタメン発表
[7.19 J3第21節](CFS)
※18:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 33 乾貴哉
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
FW 77 田中パウロ淳一
FW 79 齋藤恵太
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 27 梅澤魁翔
MF 13 大嶌貴
MF 16 加藤丈
MF 26 宇都木峻
MF 28 小西慶太郎
FW 9 都倉賢
FW 23 吉田篤志
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
MF 7 西村恭史
MF 8 山内陸
MF 18 田中翔太
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 10 高澤優也
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 11 加々美登生
MF 15 風間宏希
MF 20 下川太陽
MF 49 小竹知恩
FW 9 青木翔大
FW 32 河田篤秀
監督
沖田優
※18:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 33 乾貴哉
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
FW 77 田中パウロ淳一
FW 79 齋藤恵太
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 27 梅澤魁翔
MF 13 大嶌貴
MF 16 加藤丈
MF 28 小西慶太郎
FW 9 都倉賢
FW 23 吉田篤志
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
MF 7 西村恭史
MF 8 山内陸
MF 18 田中翔太
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 10 高澤優也
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 11 加々美登生
MF 15 風間宏希
MF 20 下川太陽
MF 49 小竹知恩
FW 9 青木翔大
FW 32 河田篤秀
監督
沖田優