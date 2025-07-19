[7.19 J3第21節](ピカスタ)

※18:00開始

主審:原田雅士

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 3 井林章

DF 44 林田魁斗

DF 99 附木雄也

MF 2 内田瑞己

MF 6 長谷川隼

MF 15 岩本和希

MF 50 木許太賀

MF 55 藤井葉大

MF 90 後藤優介

FW 10 川西翔太

控え

GK 1 今村勇介

DF 35 左合修土

MF 8 森勇人

MF 14 石倉潤征

MF 17 牧山晃政

MF 96 吉田陣平

FW 22 大野耀平

FW 24 上野輝人

FW 40 西丸道人

監督

金鍾成

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 4 小林大智

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

MF 8 高野裕維

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 66 三好麟大

MF 88 工藤真人

FW 20 杉山伶央

FW 29 内田優晟

控え

GK 30 井上聖也

DF 2 吉田知樹

DF 25 今井那生

MF 7 金原朝陽

MF 15 小林里駆

MF 24 岡澤韻生

FW 9 新谷聖基

FW 18 東家聡樹

FW 39 ジョップ・セリンサリウ

監督

秋田豊