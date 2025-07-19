讃岐vs高知 スタメン発表
[7.19 J3第21節](ピカスタ)
※18:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 井林章
DF 44 林田魁斗
DF 99 附木雄也
MF 2 内田瑞己
MF 6 長谷川隼
MF 15 岩本和希
MF 50 木許太賀
MF 55 藤井葉大
MF 90 後藤優介
FW 10 川西翔太
控え
GK 1 今村勇介
DF 35 左合修土
MF 8 森勇人
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
MF 96 吉田陣平
FW 22 大野耀平
FW 24 上野輝人
FW 40 西丸道人
監督
金鍾成
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 4 小林大智
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
控え
GK 30 井上聖也
DF 2 吉田知樹
DF 25 今井那生
MF 7 金原朝陽
MF 15 小林里駆
MF 24 岡澤韻生
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
秋田豊
※18:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 井林章
DF 44 林田魁斗
DF 99 附木雄也
MF 2 内田瑞己
MF 6 長谷川隼
MF 15 岩本和希
MF 50 木許太賀
MF 55 藤井葉大
MF 90 後藤優介
FW 10 川西翔太
控え
GK 1 今村勇介
DF 35 左合修土
MF 8 森勇人
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
MF 96 吉田陣平
FW 24 上野輝人
FW 40 西丸道人
監督
金鍾成
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 4 小林大智
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
控え
GK 30 井上聖也
DF 2 吉田知樹
DF 25 今井那生
MF 7 金原朝陽
MF 15 小林里駆
MF 24 岡澤韻生
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
秋田豊