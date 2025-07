鈴木雅之が今年アーティストデビュー45周年を迎え、4月より全国ツアー<masayuki suzuki taste of martini tour 2025 〜Step123 season2 “All Time Doo Wop”〜>を開催中だ。7月16日に開催された大阪・フェスティバルホール公演には、実の姉である鈴木聖美、記念アルバム『All Time Doo Wop !!』に参加していた倖田來未、岡崎体育らが、45周年というアニバーサリーを祝うべく駆け付けた。そして、その日のゲスト3アーティストとのコラボレーションライブ映像が早速公開となった。 ◆ライブ写真(12枚) 今ツアーは、全ての公演にラッツ&スターのメンバーである佐藤善雄、桑野信義が帯同。最初のゲストとなった岡崎体育は、シャネルズの3rdシングルであり1981年の大ヒット曲「街角トワイライト」を披露。初めてのライブでの共演とは思えないほどの鈴木雅之とのハーモニーアンサンブル、即興でのダンスパフォーマンス、振り付けもさながらラッツ&スターのメンバーに加入したかのような息のあった完璧なパフォーマンスを見せて、会場ボルテージを一気に高めていった。 ライブ中盤には鈴木雅之の実の姉・鈴木聖美が登場。この日披露したのは、鈴木聖美がメジャーデビュー前のアマチュア時代に”シャネルズ+1“として初めてリリースされ、その存在が初めて世間に知られるきっかけとなった楽曲「もしかして、I love you…」。まさかの姉弟の共演が実現、45周年のお祭りにふさわしい粋な選曲に会場は大きな歓声に包まれていた。 鈴木雅之として“夏ソング”の定番「め組のひと」をフルコーラス演奏終了直後、鈴木の「ソウル・ディーヴァ!」という呼び込みと共にゲストとして最後に登場したのは、近年の「め組のひと」の再ブームの火付け役と言っても過言ではない倖田來未。彼女に合わせキーチェンジしてメインヴォーカル倖田來未として再びフルコーラスを披露。倖田來未と鈴木雅之は、ライブステージでの共演は今回が初めてとなったが、お互い息のあった“魅せる”パフォーマンスと、“夏うた/め組のひと”の連打によってこの日最大の熱量と盛り上がりを見せていた。 この楽曲たちが収録された鈴木雅之45周年記念アルバム『All Time Doo Wop !!』は現在配信中。さらにこの日のライブ全編の模様は、WOWOWオンデマンドにて8月5日まで配信される。 Photo by 岸田哲平、雨宮透貴 ライブ映像配信『鈴木雅之 taste of martini tour 2025 〜Step123 season2 “All Time Doo Wop”〜』 WOWOWオンデマンドで配信(8月5日まで)出演:鈴木雅之、佐藤善雄、桑野信義スペシャルゲスト:鈴木聖美、倖田來未、岡崎体育公式サイト:https://wod.wowow.co.jp/program/204485 リリース情報 ■45th アニヴァーサリー・ベスト・アルバム『All Time Doo Wop !!』 配信はこちら:https://masayukisuzuki.lnk.to/q3dvEh [初回生産限定盤] 3CD+BD (BOX仕様) ESCL-6076〜6079 […]

