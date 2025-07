<Karatsu Drop Festival 2025>が9月27日および28日の2日間、佐賀県唐津市・虹の松原海水浴場 東の浜で初開催される。同フェスの追加出演アーティストが発表となった。 発表されたのは2組。初日27日に佐賀県出身の歌ネタ芸人どぶろっく、翌28日にZ世代アーティストまつむら かなうの出演が決定した。現在まで20組を超える豪華ラインナップが発表されたかたちだ。 チケットの各プレイガイド一般発売は7月20日10:00より。駐車場チケットも販売開始となる。 オーストラリア発祥のサーフトリップ追従型音楽フェスとして、日本では2022年に宮崎で初開催となった<DROP FESTIVAL>が、今年2025年から九州サーフィン発祥の地と言われる佐賀県唐津市に会場を移し、<Karatsu Drop Festival>という名で初開催。“からつドロップ”として新たに生まれ変わる。 ■<Karatsu Drop Festival 2025>9月27日(土) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜open11:00 / start12:00 / ※終演21:00予定9月28日(日) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜open11:00 / start12:00 / ※終演20:00予定佐賀県唐津市東唐津4丁目 ▼出演アーティスト ※50音順【DAY1 (9/27)】ACIDMAN、GANG PARADE 、KREVA、The BONEZ、Def Tech、どぶろっく、Dragon Ash、MONGOL800、レトロリロンOpening Act:Pixel Ribbon … and more!【DAY2 (9/28)】adieu(上白石萌歌)、imase、GADORO、木村カエラ、KOGYARU、Chara、Dos Monos、チャラン・ポ・ランタン、まつむら かなう、MINMIOpening Act:ASTERISM … and more!両日出演:DJやついいちろう ▼チケット(税込)・一般:1日券 11,000円 / 2日券 20,000円・小中高生:1日券 8,500円 / 2日券 […]

