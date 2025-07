K-POPガールズグループ最多の24人のメンバーで構成されるtripleSから、日本選抜ユニットtripleS ∞!(トリプルエスハッチ!)の1st EP「SecretHimitsuBimil」が、10月1日(水)にリリースされることが明らかとなった。 tripleS ∞!に参加するのは S3 ジウ、S4 チェヨン、S5 ユヨン、S6 スミン、S11 コトネ、S16 マユ、S20 シオン、S21 チェウォンの8名。 1st EP「SecretHimitsuBimil」は通常盤に加え、フォトブックが付属の初回生産限定盤 A、リード曲のMusic VideoとBehind the scenesを収録したBlu-rayが付属の初回生産限定盤 B、メンバー別ジャケットで各メンバーのアクリルスタンドが付属のFC限定盤の全11形態となっている。さらに、全形態共通で、tripleS ∞!メンバーの”Double Class Objekt”1枚が封入、初回生産限定盤A・Bには、ランダムで”Premier Class Objekt”がプラス1枚封入される。(※Objektとは、MODHAUSが提供する「COSMO app」で使用できる、アーティストの肖像が入ったトレーディングカード) また、「SecretHimitsuBimil」のリリースを記念して、期間限定特典付きCDをSony Music Shopにて予約販売することが決定した。7月20日(日)23:59までにSony Music ShopにてCDを予約すると、特典としてメインアーティスト写真クリアファイルがもらえる。 そして、11月2日には東京の豊洲PITにてtripleS ∞!の来日公演の開催も決定した。公演詳細は後日発表となる。 tripleS ∞! 1st EP「SecretHimitsuBimil」 2025年10月1日(水)発売 ▼初回生産限定盤 A / 初回生産限定盤 B / 通常盤ご予約はこちら:https://tripleS.lnk.to/fhX5T1 ▼FC限定盤 ご予約はこちらhttps://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SECL000003260&cd=G001720※FCに登録・ログインの上アクセスください [商品概要]■初回生産限定盤 A SECL-3260〜3261 ¥3,300(税込)CD+フォトブック+Objekt type-A(8種類のうちランダム1種)※さらにランダム特典として、Premier Class Objektがプラス1枚封入! ■初回生産限定盤 B SECL-3262〜3263 ¥3,630(税込)CD+Blu-ray(Music […]

