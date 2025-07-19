tripleS ∞! 、1st EP「SecretHimitsuBimil」リリース＆来日公演が決定
K-POPガールズグループ最多の24人のメンバーで構成されるtripleSから、日本選抜ユニットtripleS ∞!（トリプルエスハッチ！）の1st EP「SecretHimitsuBimil」が、10月1日（水）にリリースされることが明らかとなった。 tripleS ∞!に参加するのは S3 ジウ、S4 チェヨン、S5 ユヨン、S6 スミン、S11 コトネ、S16 マユ、S20 シオン、S21 チェウォンの8名。 1st EP「SecretHimitsuBimil」は通常盤に加え、フォトブックが付属の初回生産限定盤 A、リード曲のMusic VideoとBehind the scenesを収録したBlu-rayが付属の初回生産限定盤 B、メンバー別ジャケットで各メンバーのアクリルスタンドが付属のFC限定盤の全11形態となっている。さらに、全形態共通で、tripleS ∞!メンバーの”Double Class Objekt”1枚が封入、初回生産限定盤A・Bには、ランダムで”Premier Class Objekt”がプラス1枚封入される。（※Objektとは、MODHAUSが提供する「COSMO app」で使用できる、アーティストの肖像が入ったトレーディングカード） また、「SecretHimitsuBimil」のリリースを記念して、期間限定特典付きCDをSony Music Shopにて予約販売することが決定した。7月20日（日）23:59までにSony Music ShopにてCDを予約すると、特典としてメインアーティスト写真クリアファイルがもらえる。 そして、11月2日には東京の豊洲PITにてtripleS ∞!の来日公演の開催も決定した。公演詳細は後日発表となる。 tripleS ∞! 1st EP「SecretHimitsuBimil」 2025年10月1日（水）発売 ▼初回生産限定盤 A / 初回生産限定盤 B / 通常盤ご予約はこちら：https://tripleS.lnk.to/fhX5T1 ▼FC限定盤 ご予約はこちらhttps://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SECL000003260&cd=G001720※FCに登録・ログインの上アクセスください [商品概要]■初回生産限定盤 A SECL-3260〜3261 ￥3,300（税込）CD＋フォトブック＋Objekt type-A（8種類のうちランダム1種）※さらにランダム特典として、Premier Class Objektがプラス1枚封入！ ■初回生産限定盤 B SECL-3262〜3263 ￥3,630（税込）CD＋Blu-ray（Music […]
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