豆柴の大群が、初のベストアルバム(タイトル未定)を11月12日(水)にリリースすることをアナウンスした。 この発表は、本日初日を迎えた再改名後初の全国ツアー<天下豆一>沖縄公演のMCにて、ファンへのサプライズとして行われた。あわせて新アーティスト写真も同時に公開されている。 本作には新曲に加え、「豆柴の大群」「都内某所」「豆柴の大群都内某所 a.k.a. MONSTERIDOL」全ての名義を網羅する選曲になるとのこと。グループの激動の歴史と進化を詰め込んだ、まさに完全ベストアルバムとなる。 豆柴の大群 BEST ALBUM(タイトル未定) 2025年11月12日(水)発売予定【商品概要】・初回生産限定盤(BOX仕様)CD + Blu-ray + PHOTOBOOK品番:AVCD-63763/B価格:\12,100(税込)・通常盤(CD only)品番:AVCD-63764価格:\3,740(税込)※収録内容、詳細は後日発表。 全国ツアー<天下豆一> 2025年7月19日(土)沖縄Output2025年7月20日(日)沖縄Output※FC会員限定イベント ※詳細は後日発表2025年8月9日(土)栃木・HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-21部 開場12:00 / 開演12:30 2部 開場16:30 / 開演17:002025年8月16日(土)大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE1部 開場12:00 / 開演12:30 2部 開場16:30 / 開演17:002025年8月30日(土)宮城・LIVE HOUSE enn 2nd1部 開場12:00 / 開演12:30 2部 開場16:30 / 開演17:002025年9月7日(日)北海道・BESSIE HALL1部 開場12:00 / 開演12:30 2部 開場15:30 / 開演16:002025年9月21日(日)福岡・DRUM SON1部 開場12:00 / 開演12:30 2部 開場15:30 / 開演16:002025年9月27日(土)愛知・新栄DAYTRIVE1部 […]

