8月2日(土)、3日(日)に開催される大阪・関西万博開催記念<『ドリカムと夏祭り2025』”ここからだ!”in 万博記念公園>の出演タイムテーブルが発表された。 8月2日(土)「ドリと踊ろう!Day」と題した1日目は、NMB48、新しい学校のリーダーズ、Da-iCEが出演。世界中から注目が集まっているこのタイミングに、踊って楽しめるDREAMS COME TRUEの楽曲で、ダンスの街・大阪を大いに会場を盛り上げる。 8月3日(日)は「ドリと歌おう!Day」とし、Ms.OOJA、SHISHAMO、いきものがかりが出演。ドリカムと縁のあるアーティストたちが圧巻のライブパフォーマンスで大阪の夏を彩っていく。2日間異なるテーマの中、両日出演するDREAMS COME TRUEはそれぞれどんな楽曲を披露するのか、是非注目してほしい。 また「ドリカムと夏祭り」公式Xではフォロー&リポストキャンペーンも実施中だ。参加した方の中から抽選で500名に「ドリカムと夏祭り2025オリジナルステッカー」がプレゼントされる。 加えて、「ドリカムディスコ」とABC“おはよう朝日です”『ここからだ!』ダンス企画のスペシャルコラボレーションに、ダンスの街・大阪を拠点に活躍するダンスチームのさらなるコラボが実現。8/2(土)にはW☆UNITY、soil、8/3(日)は池田部屋、D’LACSSY が出演する。“おはよう朝日です”の出演者、パワーパフボーイズから AO(アオ)と KAN(カン)、「ドリカムディスコ」を沸かせたS+AKS から GOTO、たくさんのキッズダンサーも参加して、夏祭り会場のみなさまにスペシャル・ダンスを披露。DREAMS COME TRUE 公式キャラクター「ドリクマ」「ワルクマ」と、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の共演もお楽しみに。 チケットは一般発売が各プレイガイドにてスタート。DREAMS COME TRUEやゲストアーティストのライブパフォーマンスはもちろん、盆踊りの櫓や提灯、様々なフードやドリンク、うちわなどの夏祭りグッズの販売、ラストには打ち上げ花火も予定しているなど、夏ならではの催しも盛りだくさんなイベントとなった。なおグッズに関しては事前にローソン・ミニストップのLoppiで予約購入を行い、商品を会場で受け取れるサービスの実施も決定している。 ◾️<『ドリカムと夏祭り2025』“ここからだ!” in 万博記念公園> 2025年8月2日(土)、8月3日(日)大阪:万博記念公園もみじ川芝生広場13:00 ブースエリアオープン、15:00 客席エリアオープン、16:00 開演、20:10終演(予定) 【出演アーティスト】両日:DREAMS COME TRUE8月2日(土)ドリと踊ろう!Day:NMB48 / 新しい学校のリーダーズ / Da-iCE8月3日(日)ドリと歌おう!Day:Ms.OOJA / SHISHAMO /いきものがかり▼「ドリカムディスコ」&「ダンスの街・大阪で育まれたダンスチーム」「ABC”おはよう朝日です”ダンス企画」コラボレーション8/2(土) & 8/3(日):GOTO(S+AKS) / パワーパフボーイズ8/2(土):W☆UNITY / soil8/3(日):池田部屋 / D’LACSSY 【イベントMC】両日:中村正人(DREAMS COME TRUE)、岩本計介(ABCテレビアナウンサー)8月2日(土):加藤真樹子(FM802)、8月3日(日):内田絢子(FM802) 【チケット】※万博記念公園入園料込み、客席エリアの入場は整理番号順となります。スタンディング(ブロック指定)8月2日(土)8月3日(日)2日通し券28,000円(税込)8月2日(土)1日券 14,000円(税込)8月3日(日)1日券 14,000円(税込)※中学生以上はチケット必要※小学生以下は保護者1人に対して1人まで入場無料、2人目以降はチケット必要VIPチケット(2日通し券)50,000円(税込)※特典(専用観覧エリア、優先入場、休憩スペース、専用トイレなど)※小学生以上有料、未就学児は保護者1人に対して1人まで入場無料、2人目以降はチケット必要 一般発売2025/07/19 (土) AM10:00〜ローソンチケット:https://l-tike.com/dreamscometrue_natsumatsuri/イープラス:https://eplus.jp/dct_matsuri/チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/dct-matsuri-o/CN […]

