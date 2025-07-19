¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×Ì¾±é¤«¤é5Ç¯¡Ä­à·ãÊÑ­á»ÑÈäÏª¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòÄ»¶Ìµ¨(¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷theseus_tbs¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¤Þ¤µ¤«¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª

¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×¤ÎÌ¾±é¤«¤é5Ç¯¡Ä¡£15ºÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤Î­à·ãÊÑ­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤ª¤Ç¤³¤ò¸«¤»¤¿¶âÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀ©Éþ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÇòÄ»¶Ìµ¨¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç11·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ö¶âÈ±¡×¤Ç¤ÎÌò¤É¤³¤í¤ò¡ÖÈÄÎÐ¡Ê¤¤¤¿¤í¤¯¡Ë¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¹»Â§¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤Ë¤Ä¤è¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¸å¡¢¹»Â§¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ë¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

­à·ãÊÑ­á»Ñ¤Ë¤â¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼

¶¦±é¤¹¤ë´äÅÄ¹äÅµ(Ãæ±û)¤Î¤½¤Ð¤Ç­à·ãÊÑ­á»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÇòÄ»¶Ìµ¨
(ÇòÄ»¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷shiratori_tamaki¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÀ÷¤á¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°Â¿´¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö¤¨¡ª¤¨¡ª¤¨¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¶âÈ±¶Ìµ¨¤Á¤ã¤ó¿·¤·¤¤¡¼¡¼¡×¡Ö¶âÈ±¤¬»×¤¤¤Î³°»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¡©¡ªÀ÷¤á¤¿¡©»Å»ö¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡£±Ç²è¸«¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¶Ìµ¨¤Á¤ã¤ó¡©¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤ï¤¡¡£À¨¤¯ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡ÇòÄ»¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×(TBS¡¢2020Ç¯)¤Ë½Ð±é¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄÂ¼¿´(ÃÝÆâÎÃ¿¿)¤Î»Ð¡¦º´ÌîÎë¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£