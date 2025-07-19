ÆüËÜÍ¿ô¤Î±Ç²è¥¬¥¤¥É¡¦¹â¶¶¥è¥·¥¤¬¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬¸÷¤ÈÁÛ¤¦¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
É¾ÅÀ¡§¡ú2ÅÀ¡Ê5ÅÀËþÅÀ¡Ë
© PETIT CHAOS - CHALK & CHEESE FILMS - BALDR FILM - LES FILMS FAUVES - ARTE FRANCE CINÉMA - 2024
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤Ç¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¤¿¿Í¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÂçÅÔ²ñ¥à¥ó¥Ð¥¤¡£·àÃæ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ï¡Ö¿Í¤«¤é¡Ò»þ´Ö¡Ó¤òÃ¥¤¦Ä®¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö·ÀÌó½ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤éÃ¯¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
ËÜºî¤Ï¤½¤ó¤Ê¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¡¢Ç¯ÎðÁØ¤Î°Û¤Ê¤ë3¿Í¤Î½÷À¤¬¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È´ê¤¤¡×¡¢¡Ö¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ê»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¸ø¼°»ñÎÁ¤ÎÊ¸¸À¡Ë¡£
¤³¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·Ì£¤ò·ç¤¯¤Î¤Ï¡¢ÇÀÂ¼¤«¤éÅÔ»Ô¤Ø¤Î¿Í¸ý¤ÎÎ®Æþ¤ä¡¢ÅÔ»Ô²½¤ËÈ¼¤¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´õÇö²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Û¤È¤ó¤É»º¶È³×Ì¿»þÂå¤Î¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿ËÜºî¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖÅÔ²ñ¤Î°¸ý¤Ï¤¤¤¯¤é¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¼ó¹Î¤·¤«¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤À¤Ã¤Æ¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¾ð¤â²¹¤â¤ê¤â±ï¤â¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤È¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î½¡¶µ´Ñ¤ÎÂÐÎ©¤ä¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥ó¥É¼Ò²ñ¤ÎÊú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Õ¤ï¤Ã¤È¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¡×ÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¢¤¶¤È¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ºî¤ê¼ê¤Î°Õ¿Þ¤É¤ª¤ê¤Ëµ¡Ç½¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
STORY¡§¥à¥ó¥Ð¥¤¤ÇÆ¯¤¯´Ç¸î»Õ¥×¥é¥Ð¤È¡¢Ç¯²¼¤ÎÆ±Î½¥¢¥Ì¤Ï¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ìÉ×¤ÈÎø¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë·úÃÛ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Âð¤«¤éÎ©¤ÁÂà¤¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë³¤ÊÕ¤ÎÂ¼¤Øµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿½÷À¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥Ñ¥ä¥ë¡¦¥«¥Ñ¡¼¥ê¥ä¡¼
½Ð±é¡§¥«¥Ë¡¦¥¯¥¹¥ë¥Æ¥£¡¢¥Ç¥£¥ô¥£¥ä¡¦¥×¥é¥Ð¡¢¥Á¥ã¥ä¡¦¥«¥À¥à¤Û¤«
¾å±Ç»þ´Ö¡§118Ê¬
7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êBunkamura¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ ½ÂÃ«µÜ²¼¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«Í½Äê