チェルシーからGKケパ・アリサバラガ、レアル・ソシエダからMFマルティン・スビメンディ、ブレントフォードからMFクリスティアン・ノアゴー、そしてチェルシーからFWノニ・マドゥエケと、今夏すでに4つのトップチームの移籍加入を発表したアーセナル。そして5つ目もまもなく発表されることがすでに明らかになっている。



というのも、5つ目の契約選手の写真がストックフォトサービスgetty imagesに誤って出てしまったためだ。その選手とはかねてより話にあがっていたバレンシアDFクリスティアン・モスケラだ。





OFFICIAL: Christhian Mosquera joins Arsenal from Valencia in a deal worth £18million.



Arsenal accidentally uploaded one of the Spaniard’s media photos amongst the Noni Madueke ones. pic.twitter.com/DSzx7Yrlfv