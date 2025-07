セルティック移籍決定の山田新、川崎Fへ別れの言葉「フロンターレを背負って頑張ってきます」

川崎フロンターレは19日、同クラブに所属するFW山田新がスコットランドのセルティックへ完全移籍することを発表した。川崎Fは7月16日、海外クラブへの移籍を前提とした手続きのため、山田がチームを離脱すると発表。移籍先については、『ザ・スコティッシュ・サン』など複数のメディアによって、セルティックになると伝えられていた。今回、セルティック側のリリースによると、山田は新天地と2029年6月30日までの4年契約を締結。なお、移籍金は公表されていないものの、同メディアによって150万ポンド(約3億円)ほどだと報じられた。

🤳



A message from our new number 1️⃣8️⃣#WelcomeShin | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/s1ahNI6rSK