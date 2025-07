川崎FのFW山田新、セルティック加入が正式決定！　今季4人目の日本人選手がグラスゴー到着

セルティックは19日、川崎フロンターレから日本代表FW山田新が完全移籍にて加入することを発表した。クラブからの発表によると、山田はセルティックと2029年6月30日までの4年契約を締結。背番号は「18」に決まった。移籍金は公表されていないものの、現地メディア『ザ・スコティッシュ・サン』によると、150万ポンド(約3億円)ほどだと報じられている。山田は2000年5月30日生まれの現在25歳。川崎Fの育成組織出身で、桐蔭横浜大学を経由し、川崎Fに帰還を果たした。桐蔭横浜大学時代の2022シーズンには、特別指定選手としてJリーグYBCルヴァンカップでプロデビューを飾る。翌年より川崎Fに正式入団を果たすと、センターフォワードを主戦場として2年半にわたって活躍を続けた。

