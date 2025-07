LIL LEAGUE が、本日19日に放送となったTBS系『音楽の日2025』で披露した「刺激最優先」のライブ映像を公開した。 ◆LIL LEAGUE 動画 『音楽の日2025』ではオープニングメドレーに出演。「刺激最優先」をテレビで観客の前でパフォーマンスするのは初めてとのことで、会場に集まったファンとともに番組のオープニングを盛り上げた。 本日公開となったライブ映像は、今年1月30日にLINE CUBE SHIBUYAで行われたグループ2度目の単独ホールツアー<LIL LEAGUE LIVE TOUR 2024-2025 “LIaL PARTY”>でパフォーマンスされたもの。「刺激最優先」は日本語・英語・韓国語を織り交ぜたアグレッシブなラップ曲となっている。迫力あるステージを映像でも楽しんでほしい。 ◾️5thシングル「真夏ノ花火」2025年7月2日(水)リリース ▼商品詳細https://lilleague.jp/news/detail.php?id=1124511 ▼オンラインCDストア リンク一覧https://lilleague.lnk.to/pkg_manatsunohanabi ▼TikTokキャンペーン詳細https://lilleague​.jp/news/detail​.php?id=1125969 関連リンク ◆LIL LEAGUE オフィシャルInfo

