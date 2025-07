Mrs. GREEN APPLEが、今年5曲目の新曲となる「Carrying Happiness」を7月19日(土)0:00より配信リリースした。 先行して配信していた「Carrying Happiness(Tokyo Disney Resort Version)」は、7月2日(水)より9月15日(月)まで東京ディズニーリゾート®で開催中の夏のスペシャルイベント<サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort>のテーマソングとして書き下ろされたもの。イベント期間限定で東京ディズニーランド®のアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」でも流れている。東京ディズニーリゾート®のアトラクションで日本人アーティストの楽曲が流れるのはこれが初。 Mrs. GREEN APPLEは本楽曲を、7月19日(土)午後2時から放送されるTBS系『音楽の日』の特別企画で東京ディズニーリゾート®から初パフォーマンスする。『音楽の日』には午後6時〜午後7時台ごろの出演となる見込みだ。お楽しみに。 ■Digital Single「Carrying Happiness」 2025年7月19日(土)リリースhttps://lnk.to/MGA_ch ◾️アニバーサリーベストアルバム『10』 2025年7月8日(火)リリース『10』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/ ◆『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』 ○初回生産限定盤【CD+Blu-ray+GOODS】 CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」+Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」+ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット UPCH-29493 22,000円(税込) ◎「MAGICAL CODE」配布対象 ○初回生産限定盤【CD+DVD+GOODS】 CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」+2DVD「Mrs. GREEN APPLE on […]

