BMSG新オーディション「THE LAST PIECE」4次審査進出者20人の新写真解禁【プロフィール一覧】
【モデルプレス＝2025/07/19】アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。4次審査に進出する20人の新写真が解禁された。
【写真】BMSGオーディション進出者決定の瞬間
BE:FIRST誕生の「THE FIRST」、MAZZEL誕生の「MISSIONx2」、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。
本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内「THE LAST PIECE」コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、7月3日深夜0時59分からは毎週木曜日に、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送されている。
生年月日：2005年4月24日
出身地：東京都
趣味：ライブ鑑賞、サッカー観戦
特技：モノマネ
MBTI：ENFP
生年月日：2010年10月7日
出身地：兵庫県
趣味：お菓子作り、ダンスの動画を見ること
特技：空手、楽器の音名を当てることが出来る
MBTI：ISFP
生年月日：2009年12月6日
出身地：新潟県
趣味：Live鑑賞、散歩
特技：けん玉
MBTI：ENFJ
生年月日：2006年12月14日
出身地：埼玉県
趣味：映画、サウナ、HIPHOPを聴くこと
特技：低音ラップ
MBTI：ENTP
生年月日：2009年11月19日
出身地：東京都
趣味：ペットを愛でること、ゲーム
特技：ダンス、変顔、即寝
MBTI：ESFP
生年月日：2008年3月28日
出身地：大阪府
趣味：イヤフォンを爆音にして散歩すること、温泉
特技：ダンス、絵を描くこと、料理
MBTI：ISTJ
生年月日：2010年4月6日
出身地：大阪府
趣味：読書、オーディション番組を見る事
特技：KPOPダンス
MBTI：ENFJ
生年月日：2006年4月3日
出身地：福岡県
趣味：音楽鑑賞、野球観戦、映画鑑賞、古着屋巡り
特技：ドラム、サックス、野球選手モノマネ
MBTI：ENFP
生年月日：2008年5月21日
出身地：東京都
趣味：家事
特技：ダンス
MBTI：INFP
生年月日：2006年7月17日
出身地：大阪府
趣味：音楽、ファッション、格闘技、お笑い、作曲
特技：韓国語、ルービックキューブ、マジック、作文、スピーチ、算盤
MBTI：INFJ
生年月日：2009年11月14日
出身地：埼玉県
趣味：色々な系統の音楽を1日中聞くこと
特技：ルービックキューブを6面揃えられること
MBTI：ENFJ
生年月日：2007年5月13日
出身地：京都府
趣味：お散歩
特技：気になる物への深掘り
MBTI：INFJ
生年月日：2007年5月11日
出身地：愛知県
趣味：お花、作詞、バスケ、筋トレ、料理
特技：スポーツ、ラップ、ダンス、BMSGアーティストのモノマネ
MBTI：ENFP
生年月日：2007年6月1日
出身地：東京都
趣味：地球上のなんでも趣味に変えてしまうこと。
特技：走ること。音楽
MBTI：ENFJ
生年月日：2010年3月24日
出身地：福岡県
趣味：絵を描くこと、将棋、映画鑑賞
特技：習字、サッカー、絵を描くこと
MBTI：ENFP
生年月日：2006年12月30日
出身地：東京都
趣味：作詞作曲、DTM、ファッション
特技：DTM（Logic Pro X）、英語
MBTI：ENFP
生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
特技：絵を描くこと
MBTI：INFP
生年月日：2007年7月28日
出身地：東京都
趣味：音楽を聴くこと、ドラマを見ること
特技：肩甲骨を回せます
MBTI：ESFP
生年月日：2012年2月16日
出身地：神奈川県
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
特技：ビートボックス、舌が柔らかい
MBTI：ENFP
生年月日：2007年9月11日
出身地：東京都
趣味：古着屋を巡り家でファッションショーする！
特技：前後開脚できる、眉毛もウェーブできる、飲料水メーカー目利き
MBTI：ENFP
（modelpress編集部）
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【写真】BMSGオーディション進出者決定の瞬間
◆BE:FIRST＆MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」
BE:FIRST誕生の「THE FIRST」、MAZZEL誕生の「MISSIONx2」、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。
◆「THE LAST PIECE」4次審査進出者20人
◆ADAM
生年月日：2005年4月24日
出身地：東京都
趣味：ライブ鑑賞、サッカー観戦
特技：モノマネ
MBTI：ENFP
◆AOI
生年月日：2010年10月7日
出身地：兵庫県
趣味：お菓子作り、ダンスの動画を見ること
特技：空手、楽器の音名を当てることが出来る
MBTI：ISFP
◆COTA
生年月日：2009年12月6日
出身地：新潟県
趣味：Live鑑賞、散歩
特技：けん玉
MBTI：ENFJ
◆GOICHI
生年月日：2006年12月14日
出身地：埼玉県
趣味：映画、サウナ、HIPHOPを聴くこと
特技：低音ラップ
MBTI：ENTP
◆HAL
生年月日：2009年11月19日
出身地：東京都
趣味：ペットを愛でること、ゲーム
特技：ダンス、変顔、即寝
MBTI：ESFP
◆ISANA
生年月日：2008年3月28日
出身地：大阪府
趣味：イヤフォンを爆音にして散歩すること、温泉
特技：ダンス、絵を描くこと、料理
MBTI：ISTJ
◆KAIRI
生年月日：2010年4月6日
出身地：大阪府
趣味：読書、オーディション番組を見る事
特技：KPOPダンス
MBTI：ENFJ
◆KANON
生年月日：2006年4月3日
出身地：福岡県
趣味：音楽鑑賞、野球観戦、映画鑑賞、古着屋巡り
特技：ドラム、サックス、野球選手モノマネ
MBTI：ENFP
◆KANTA
生年月日：2008年5月21日
出身地：東京都
趣味：家事
特技：ダンス
MBTI：INFP
◆KEI
生年月日：2006年7月17日
出身地：大阪府
趣味：音楽、ファッション、格闘技、お笑い、作曲
特技：韓国語、ルービックキューブ、マジック、作文、スピーチ、算盤
MBTI：INFJ
◆KEITO
生年月日：2009年11月14日
出身地：埼玉県
趣味：色々な系統の音楽を1日中聞くこと
特技：ルービックキューブを6面揃えられること
MBTI：ENFJ
◆RAIKI
生年月日：2007年5月13日
出身地：京都府
趣味：お散歩
特技：気になる物への深掘り
MBTI：INFJ
◆REN
生年月日：2007年5月11日
出身地：愛知県
趣味：お花、作詞、バスケ、筋トレ、料理
特技：スポーツ、ラップ、ダンス、BMSGアーティストのモノマネ
MBTI：ENFP
◆RUI
生年月日：2007年6月1日
出身地：東京都
趣味：地球上のなんでも趣味に変えてしまうこと。
特技：走ること。音楽
MBTI：ENFJ
◆RYOTO
生年月日：2010年3月24日
出身地：福岡県
趣味：絵を描くこと、将棋、映画鑑賞
特技：習字、サッカー、絵を描くこと
MBTI：ENFP
◆SHO
生年月日：2006年12月30日
出身地：東京都
趣味：作詞作曲、DTM、ファッション
特技：DTM（Logic Pro X）、英語
MBTI：ENFP
◆TAICHI
生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
特技：絵を描くこと
MBTI：INFP
◆TAIKI
生年月日：2007年7月28日
出身地：東京都
趣味：音楽を聴くこと、ドラマを見ること
特技：肩甲骨を回せます
MBTI：ESFP
◆YU
生年月日：2012年2月16日
出身地：神奈川県
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
特技：ビートボックス、舌が柔らかい
MBTI：ENFP
◆YUTA
生年月日：2007年9月11日
出身地：東京都
趣味：古着屋を巡り家でファッションショーする！
特技：前後開脚できる、眉毛もウェーブできる、飲料水メーカー目利き
MBTI：ENFP
（modelpress編集部）
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