「THE LAST PIECE」4次審査進出者20人／（上段左から）YUTA、YU、TAIKI、TAICHI、SHO、RYOTO（中段左から）RUI、REN、RAIKI、KEITO、KEI、KANTA、KANON（下段左から）KAIRI、ISANA、HAL、GOICHI、COTA、AOI、ADAM／画像提供：BMSG

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【モデルプレス＝2025/07/19】アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。4次審査に進出する20人の新写真が解禁された。

【写真】BMSGオーディション進出者決定の瞬間

◆BE:FIRST＆MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」


BE:FIRST誕生の「THE FIRST」、MAZZEL誕生の「MISSIONx2」、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。

本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内「THE LAST PIECE」コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、7月3日深夜0時59分からは毎週木曜日に、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送されている。

◆「THE LAST PIECE」4次審査進出者20人


◆ADAM


生年月日：2005年4月24日
出身地：東京都
趣味：ライブ鑑賞、サッカー観戦
特技：モノマネ
MBTI：ENFP

◆AOI


生年月日：2010年10月7日
出身地：兵庫県
趣味：お菓子作り、ダンスの動画を見ること
特技：空手、楽器の音名を当てることが出来る
MBTI：ISFP

◆COTA


生年月日：2009年12月6日
出身地：新潟県
趣味：Live鑑賞、散歩
特技：けん玉
MBTI：ENFJ

◆GOICHI


生年月日：2006年12月14日
出身地：埼玉県
趣味：映画、サウナ、HIPHOPを聴くこと
特技：低音ラップ
MBTI：ENTP

◆HAL


生年月日：2009年11月19日
出身地：東京都
趣味：ペットを愛でること、ゲーム
特技：ダンス、変顔、即寝
MBTI：ESFP

◆ISANA


生年月日：2008年3月28日
出身地：大阪府
趣味：イヤフォンを爆音にして散歩すること、温泉
特技：ダンス、絵を描くこと、料理
MBTI：ISTJ

◆KAIRI


生年月日：2010年4月6日
出身地：大阪府
趣味：読書、オーディション番組を見る事
特技：KPOPダンス
MBTI：ENFJ

◆KANON


生年月日：2006年4月3日
出身地：福岡県
趣味：音楽鑑賞、野球観戦、映画鑑賞、古着屋巡り
特技：ドラム、サックス、野球選手モノマネ
MBTI：ENFP

◆KANTA


生年月日：2008年5月21日
出身地：東京都
趣味：家事
特技：ダンス
MBTI：INFP

◆KEI


生年月日：2006年7月17日
出身地：大阪府
趣味：音楽、ファッション、格闘技、お笑い、作曲
特技：韓国語、ルービックキューブ、マジック、作文、スピーチ、算盤
MBTI：INFJ

◆KEITO


生年月日：2009年11月14日
出身地：埼玉県
趣味：色々な系統の音楽を1日中聞くこと
特技：ルービックキューブを6面揃えられること
MBTI：ENFJ

◆RAIKI


生年月日：2007年5月13日
出身地：京都府
趣味：お散歩
特技：気になる物への深掘り
MBTI：INFJ

◆REN


生年月日：2007年5月11日
出身地：愛知県
趣味：お花、作詞、バスケ、筋トレ、料理
特技：スポーツ、ラップ、ダンス、BMSGアーティストのモノマネ
MBTI：ENFP

◆RUI


生年月日：2007年6月1日
出身地：東京都
趣味：地球上のなんでも趣味に変えてしまうこと。
特技：走ること。音楽
MBTI：ENFJ

◆RYOTO


生年月日：2010年3月24日
出身地：福岡県
趣味：絵を描くこと、将棋、映画鑑賞
特技：習字、サッカー、絵を描くこと
MBTI：ENFP

◆SHO


生年月日：2006年12月30日
出身地：東京都
趣味：作詞作曲、DTM、ファッション
特技：DTM（Logic Pro X）、英語
MBTI：ENFP

◆TAICHI


生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
特技：絵を描くこと
MBTI：INFP

◆TAIKI


生年月日：2007年7月28日
出身地：東京都
趣味：音楽を聴くこと、ドラマを見ること
特技：肩甲骨を回せます
MBTI：ESFP

◆YU


生年月日：2012年2月16日
出身地：神奈川県
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
特技：ビートボックス、舌が柔らかい
MBTI：ENFP

◆YUTA


生年月日：2007年9月11日
出身地：東京都
趣味：古着屋を巡り家でファッションショーする！
特技：前後開脚できる、眉毛もウェーブできる、飲料水メーカー目利き
MBTI：ENFP

（modelpress編集部）



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