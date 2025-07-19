ÅÏÊÕÍºÂÀ¡Ö¤É¤³¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é·ÀÌó¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¡¡NBA¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÌöÆ°¤·¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÏÊÕÍºÂÀ¡Ê30¡áÀéÍÕJ¡Ë¤¬¡¢19Æü¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¡¡¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Ä¾Á°¶¯²½»î¹ç¡¡ÆüËÜVS¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ê¸å1»þ30Ê¬¡Ë¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËNBA¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖºòÇ¯¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á°¤«¤é¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾õ¤Þ¤ÀÂÎ¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï°ì¤«¤éÂÎ¤òºî¤êÄ¾¤¹»ö¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº£²Æ¤ÎÂåÉ½³èÆ°¡ÈÉÔ»²²Ã¡É¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ69¡¼64¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï»î¹ç¸å¤ËNBA¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ6ËÜ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò´Þ¤à20ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿²ÏÂ¼¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ´5Àï½ª¤¨¤Æ¡¢²ÏÂ¼¤ÏÊ¿¶Ñ23.9Ê¬½Ð¾ì¤Ç10.2ÆÀÅÀ¡¢6.2¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é·ÀÌó¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£