大黒摩季が4月26日から全国ホールツアー前半<MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 BLACK->を開催中だ。このツアーと同タイトルを冠したアルバム『55 BLACK』がツアー最終公演日の8月2日にリリースされる。同アルバムの特設サイトがオープンとなった。 最新アルバム『55 BLACK』は、プロデューサーにツアーバンドのリーダー柴田敏孝が加わり、アレンジャーにYoheyや徳永暁人など現在の大黒摩季サウンドに欠かせないメンバーが集まって制作された。 収録曲には、アルバムおよび全国ツアー“55 BLACK”のリード楽曲であり、シングルEditバージョンが先行配信された「イチヌケタ」のフルバージョン、霞ヶ関キャピタルの応援ソング「STAND UP!!★」、『劇場版「ふにゃ〜り日和」ねこ駅長 さくらの物語』主題歌「なつかしい日々」、Miss International Queen Japan公式応援ソング「GOLDEN QUEEN」をはじめ、LOVEBITESのAsami (Vo)をコーラスに迎えた「タッチダウン」、大黒摩季の代表曲「別れましょう私から消えましょうあなたから」の主人公の32年後を描いた最強女子ソング「別れません私から消えませんあなたから」、大黒らしからぬCUTEでPOPな「イチャイチャしようよ♡」、80年代シティポップサウンドの「通り雨のリグレット」、佐藤タイジ(Theatre Brook, ComplianS)の1分半にもおよぶ泣きのギターソロと大黒の歌がバトルするバラード「oh my sister」など、すでにツアーで披露されている書き下ろし作品が並ぶ。 特設サイトは、最新アルバム『55 BLACK』のジャケットアートワーク、収録曲、特典といった商品情報はもちろん、作家情報やMV、販売ショップ、ツアー情報へのリンクなどを掲載。発売日に向けて大黒摩季セルフライナーノーツや、楽曲視聴も開始される予定だ。 ■ニューアルバム『55 BLACK』2025年8月2日(土)発売【BIG盤 (CD+DVD)】JBCJ-9159 ¥13,000- (税込)◯ハードカバー・A4サイズスペシャルパッケージ仕様◯A4サイズフォトブックレット(写真家Leslie Kee他撮影・全36P)◯本人メッセージ&直筆サイン(プリント)入り●特典DVD:55 BLACK SPECIAL MOVIE [約37分]・55 BLACK ドキュメント Echoes in Fragment・TOUR 2025 -55 BLACK- ダイジェスト・TOUR 2025 -55 BLACK- 前半戦「今日のら・ら・ら 」・「イチヌケタ」Music Video・ 55 BLACK メイキングPHOTO SLIDESHOW【STANDARD盤 […]

