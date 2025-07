映画『グレムリン』の愛されキャラ「ギズモ」がピンクカラーに！PLAZA・MINiPLA限定アイテムに胸キュン

名作映画『グレムリン』の雑貨アイテムが、全国の PLAZA(プラザ) ・MINiPLA(ミニプラ)に登場。物語の中に現れる愛されキャラクター「ギズモ」がデザインされた、ポーチやスマホケースなどがお目見えしています。今回は、現在販売中のアイテムをいくつかご紹介するので、ぜひチェックしてみて。ピンクカラーの「ギズモ」がかわいいグッズたち1984年の公開以来、世代を超えて人気を誇る大ヒットファンタジー映画『グレムリン』は、いたずら好きの不思議な生き物“モグワイ”が、クリスマスに巻き起こす大騒動を描いた物語。

作中に登場するモグワイの「ギズモ」は、その愛らしい見た目から世界中で愛され続けています。そんな「ギズモ」が、キュートなピンクカラーに大変身。ポーチやモバイルアクセサリーなど、持っているだけで気分が上がりそうな、全17種類の雑貨がラインナップしています。どのアイテムも、PLAZA・MINiPLAでしか手に入らないので、見逃し厳禁です。「ギズモ」のふわふわフェイスに癒される…最初は、ふわふわな肌ざわりに癒されるアイテムたちをご紹介。「GREMLINS グレムリン フェイス巾着 ピンク」(画像上:税込1628円)は、コスメやアクセサリーなど、小物をまとめて収納するのにぴったりなサイズです。洗顔やメイク時に便利な「GREMLINS グレムリン ヘアバンド ピンク」(画像中央:税込1628円)。かわいい見た目で、毎日のビューティータイムが楽しくなりそう。カラビナ付きの「GREMLINS グレムリン フェイスファスナーマスコット ピンク」(画像下:税込1518円)は、好きな場所につけて、いつでも癒しをもらっちゃいましょう。ポップな色合いが特徴のポーチをチェックポーチ類はさまざまな大きさがあり、用途によって使い分けできるのがポイントです。「GREMLINS グレムリン お道具箱ポーチ」(画像上:税込2530円)は、マチがしっかりあるのでたっぷり収納でき、整理整頓に便利。旅行のパッキングにもおすすめですよ。イヤホンや、小物を入れるのにぴったりなサイズ感の「GREMLINS グレムリン カラビナ付きミニポーチ」(画像左下:税込2200円)。前面がクリア素材になっているから、中身が一目で分かりやすいですよね。キルティング素材のオーロラ生地に、グレムリンの刺繍が映える「GREMLINS グレムリン キルトポーチ」(画像右下:税込1980円)は、スリムでかさばりにくく、万能に使えそう。モバイルグッズは、毎日身につけたくなるかわいさモバイルグッズは、ロンドン生まれのファッション雑貨ブランド「SKINNYDIP(スキニーディップ)」とコラボレーション。「SKINNYDIP スキニーディップ GREMLINS グレムリン iPhone用ケース ピンク」(画像左:税込3960円)は、それぞれ異なる表情のギズモたちがかわいく、見るたびににっこりしちゃう予感。iPhone15・16に対応しています。ピンクを基調としたカラービーズがきらめく「SKINNYDIP スキニーディップ GREMLINS グレムリン フォンストラップ ピンク」(画像右上:税込2420円)。アクセサリー感覚で使えるから、ポーチやバッグに付けても◎「SKINNYDIP スキニーディップ GREMLINS グレムリン ミニポーチ ピンク」(画像右下:税込2970円)は、イヤホンなどを収納できるサイズ感。キュートなハート型のカラビナもポイントです。おうちでも、外でも使えるアイテムがたくさんピンクに彩られた「ギズモ」がかわいい雑貨は、種類が豊富で、あれもこれも欲しくなりそう。「ギズモ」好きな方へのプレゼントにもおすすめです。ぜひ、お近くのPLAZA・MINiPLAでゲットしてみてはいかがでしょう。「PLAZA・MINiPLA限定『グレムリン』」アイテム一覧https://www.plazastyle.com/参照元:株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー プレスリリースGREMLINS and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)