2025年8月1日(金) 公開の映画『長崎―閃光の影で―』全国ロードショーに合わせ、主題歌「クスノキ −閃光の影で− Produced by Fukuyama Masaharu」が、同日よりデジタルリリースされることが決定した。 本作を手がけ、長崎出身で被爆3世である松本准平監督からの「祖父たちの被爆体験を受け継ぎ平和を次世代に伝えるべく、映画のエンディングを飾る主題歌を福山さんに担当していただきたい」というオファーに同県出身のアーティストである福山雅治が応え、2014年に発表した自身の楽曲「クスノキ」を、本作に向けてプロデュースおよび歌唱ディレクションを担当し、スミ役の菊池日菜子さん、アツ子役の小野花梨さん、ミサヲ役の川床明日香さんの3名が歌唱を担当。 また、使用楽器も明治期に製造され、第一次及び第二次世界大戦の戦火を乗り越えて生き続けるヴィンテージオルガンを用いて、新たにレコーディングが行われた。 楽曲「クスノキ」は、爆心地から800メートルの地点で被爆し一時は枯死寸前となりながらも、驚異の生命力で今もなおたくましく生き続ける山王神社(長崎市)の“被爆クスノキ”が題材になっている。 なお、配信による利益の一部は「長崎クスノキプロジェクト」を通じて、長崎市の【クスノキ基金】に寄付される。 映画『長崎―閃光の影で―』 2025年8月1日(金) 公開 ▼映画概要1945年、長崎。看護学生の田中スミ、大野アツ子、岩永ミサヲの3人は、空襲による休校を機に帰郷し、家族や友人との平穏な時間を過ごしていた。しかし、8月9日午前11時2分、長崎市上空で原子爆弾がさく裂し、その日常は一瞬にして崩れ去る。街は廃墟と化し、彼女たちは未熟ながらも看護学生として負傷者の救護に奔走する。救える命よりも多くの命を葬らなければならないという非情な現実の中で、彼女たちは命の尊さ、そして生きる意味を問い続ける―― ■原案:「閃光の影で―原爆被爆者救護 赤十字看護婦の手記―」(日本赤十字社長崎県支部)■出演:菊池日菜子 小野花梨 川床明日香■主題歌:「クスノキ ―閃光の影で― Produced by Fukuyama Masaharu」(アミューズ/Polydor Records) 作詞・作曲:福山雅治 編曲:福山雅治/井上鑑 歌唱:スミ(菊池日菜子)、アツ子(小野花梨)、ミサヲ(川床明日香)■監督:松本准平■脚本:松本准平 保木本佳子オフィシャルサイト:https://nagasaki-senkou-movie.jp 「クスノキ ―閃光の影で― Produced by Fukuyama Masaharu」 2025年8月1日(金) 配信リリース 配信リリースを記念しダウンロードキャンペーン開催決定【特典】●クリアポスター賞(抽選で50名様):映画ヴィジュアル●ポストカード賞(抽選で50名様):映画ヴィジュアル●ムビチケ賞(抽選で5組10名様)●福山雅治クリアポスター賞(抽選で50名様): 福山雅治 撮り下ろしヴィジュアル●福山雅治クリアファイル賞(抽選で50名様):福山雅治 撮り下ろしヴィジュアル※「福山雅治クリアポスター賞」と「福山雅治ポストカード賞」はそれぞれ、「クスノキ-500年の風に吹かれて-」のダウンロードキャンペーンの特典と同じ絵柄となります。 「クスノキ-500年の風に吹かれて-」 2025年6月30日 配信スタートhttps://masaharufukuyama.lnk.to/kusunoki2025 長崎県美術館特別展示<クスノキ/福山雅治×junaida> 会期|2025年7月5日(土)〜8月31日(日)会場|長崎県美術館/常設展示室第4室https://www.nagasaki-museum.jp ▼「長崎クスノキプロジェクト」長崎に現存する「被爆樹木」の保全、保護を行い、その存在を広く認知してもらうことで、戦争の記憶、被爆の実相を伝え、命の逞しさ、平和への願いを次世代へとつないでいくプロジェクト。https://nagasaki.kusunoki-project.jp/page/ 関連リンク ◆「クスノキ-500年の風に吹かれて-」特設サイト◆福山雅治 オフィシャルサイト

The post 福山雅治がプロデュース&歌唱ディレクションを担当した映画『長崎―閃光の影で―』主題歌、配信決定 first appeared on BARKS.