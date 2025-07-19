¿·Ê¹¼Ò½÷À¼Ò°÷¤òÌµÃÇ»£±Æ¡¡ËÌ³¤Æ»²µÉôÄ®¿¦°÷¡¢Ää¿¦
¡¡ËÌ³¤Æ»²µÉôÄ®¤Ï19Æü¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤¬ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò¤Î½÷À¼Ò°÷¤òÌµÃÇ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿¦°÷¤òÄä¿¦2¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£15ÆüÉÕ¡£
¡¡Ä®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤Ï1·î¤ËÆ»Æâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿º©¿Æ²ñ¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤¿½÷À¼Ò°÷¤òÌµÃÇ¤Ç»£±Æ¡£Ä®¤ÏÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï½÷À¼Ò°÷¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢Ä®¤ËÂÐ¤·¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸·Àµ¤ÊÂÐ½è¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä®¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò·Ð±Ä´ÉÍý¶É¤Ï¡ÖÅö¼Ò¼Ò°÷¤¬Ä®¤Î¿¦°÷¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÂçÊÑ°ä´¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£